Шесть человек из Сибирского федерального округа, вышедшие в суперфинал прокремлевского конкурса «Лидеры России», выиграли по миллиону рублей. Они пополнят список тех, кто ждёт государственной должности или депутатского мандата.

В конце мая в Москве получили награду победители очередного сезона конкурса «Лидеры России», это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В числе победителей шесть человек из регионов СФО. Из Новосибирской области — руководитель отдела продаж «Компании Металл Профиль» Семен Кузьмин и заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета, заместитель директора по научной работе Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Денис Рычков. В суперфинал вышли два красноярца: руководитель проектов ОАО «Красцветмет» Артур Котов и руководитель службы тарифной политики АО «Эр-Телеком Холдинг» Анна Насекайлова. Одним из «лидеров» стал директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов.

Кроме того, в суперфинал вышел Виктор Титарев — омский бизнесмен, директор и совладелец ООО «Рэдиум Инвестиции», председатель совета директоров строительной организации «Омскагропромстрой». Он возглавляет омский филиал авиакомпании Red Wings, в прошлом — генеральный директор омского аэропорта.

Победители конкурса «Лидеры России» могут рассчитывать на грант в миллион рублей для обучения. Также они попадают в кадровый резерв администрации президента РФ.

Некоторые из лауреатов получают путевку во власть. Победители конкурса прошлых лет есть среди избранных от регионов Сибирского федерального округа депутатов Госдумы текущего созыва: Мария Василькова (ЕР, Иркутская область), Михаил Киселёв (ЕР, Томская область, Кузбасс) , Владимир Самокиш (ЕР, Томская область), Олег Матвейчев (ЕР, Томская область, Кузбасс). В мае президент РФ назначил суперфиналиста конкурса Романа Бусаргина временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.