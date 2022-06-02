«Не знаю, кто такой Лебедев»: мэр Локоть прокомментировал высказывания известного дизайнера о Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на критику города, с которой выступил российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев на своём YouTube-канале на днях. Слова о «нестоличности» мегаполиса градоначальник прокомментировал на пресс-конференции 2 июня.

На днях дизайнер и блогер Артемий Лебедев на своём YouTube-канале выпустил видео с едкой критикой в адрес Новосибирска. Провокационное высказывание по просьбе «Континента Сибирь» прокомментировали представители сибирских бизнес- и политических кругов. На пресс-конференции 2 июня на него ответил и сам мэр города Анатолий Локоть.

«Не знаю, кто такой Лебедев. Мне очень стыдно, но не читаю этого блогера. И, более того, не собираюсь читать и откликаться на мнения блогеров. Много очень частных мнений, и, если откликаться на все, на это уйдёт слишком много времени. Мы занимаемся профессионально своей работой, и наша задача – выполнить все программы, которые намечены на это лето, и мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает», — сказал мэр на онлайн-встрече с журналистами в четверг.

Напомним, в стриме на своём YouTube-канале в конце мая Артемий Лебедев ответил на вопрос подписчика о том, какой город, по его мнению, заслуживает звания столицы Сибири – Новосибирск или Красноярск. Блогер сделал выбор в пользу Красноярска, при этом он назвал Новосибирск «недоразумением». 1 июня Лебедев рассказал об угрозах, которые ему поступили от новосибирца после выхода этого ролика. В том же видео дизайнер продолжил критику мегаполиса, «лишив» его статуса города вовсе.

Ранее высказывание Лебедева по просьбе «Континента Сибирь» прокомментировали экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский, а также руководитель «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков и новосибирский ресторатор Денис Иванов.