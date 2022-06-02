Уголовное дело возбудили на директора опасной газозаправки в новосибирском Бердске

В отношении директора автомобильной газозаправочной станции в Бердске Новосибирской области возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, АГЗС отличается высокой степенью опасности и находится вблизи жилых домов, при этом не имеет лицензии на эксплуатацию.

Уголовное дело по п.»б» ч.2 ст.171 УК РФ – «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении директора ООО «Авангард» Евгения Кокова. Компании принадлежит автозаправочная газовая станция в Бердске Новосибирской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник 2 июня.

По данным источника издания, автозаправочная станция работает без лицензии Ростехнадзора, при этом многочисленные проверки выявили нарушения в её эксплуатации, а также небезопасность объекта. Собеседник агентства подчеркнул, что автозаправка находится рядом с жилыми домами.

Источник также сообщает, что предыдущие владельцы автозаправочной станции зарегистрировали её в Ростехнадзоре как объект, относящийся к третьему классу опасности, который является взрывопожароопасным и химически опасным. В последующем АЗГС проходила необходимую перерегистрацию. Нынешний же владелец станции так и не организовал получение лицензии на её эксплуатацию.

По версии следствия, от незаконной эксплуатации объекта руководитель предприятия получил более 124 млн руб.

Напомним, в середине июня 2021 года на Гусинобродском шоссе в Новосибирске взорвалась автозаправочная станция «ЕвроГаз» компании «СибГаз», в результате чего пострадал 51 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), расследование было завершено в мае 2022 года. Директору «СибГаза» Роману Гармидеру, инженеру станции Геннадию Киселю и гендиректор ООО УК «ЭкоГаз» Алексею Савлуку в зависимости от роли каждого вменили правонарушения по п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности) и п. «а» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.

После инцидента в Новосибирской области и соседних регионах были инициированы проверки газовых автозаправочных станций.