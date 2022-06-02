17:13
Молодым учёным Новосибирской области вручили премии и гранты
15:43
«Не знаю, кто такой Лебедев»: мэр Локоть прокомментировал высказывания известного дизайнера о Новосибирске
13:09
Уголовное дело возбудили на директора опасной газозаправки в новосибирском Бердске
12:03
Сформирован список кандидатов на пост главы Томской области от «Единой России»
11:09
Дело главы новосибирского «Мираторга» рассмотрит Центральный суд города
10:01
Экс-зампрокурора Новосибирской области объявлена в международный розыск
8:30
ТОП-5 материалов мая 2022
20:34
В Новосибирске на выходных пройдет фудмаркет и фестиваль сидра
19:11
В Кузбассе представят архитектурные решения будущего
18:37
Новый владелец российского McDonalds Александр Говор рассказал о своих дальнейших планах
17:47
«Мы из «краповых беретов»: новосибирец пригрозил убийством Артемию Лебедеву после скандального высказывания
16:06
Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей
15:09
Крупнейший пункт проката технических средств реабилитации открылся после реконструкции в Новосибирске
14:28
Участок для строительства нового корпуса ГПНТБ возвращён библиотеке
12:20
Синоптики подтвердили наступление заморозков в начале июня в Новосибирской области
11:52
«Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы
11:41
Ещё несколько улиц в Новосибирске лишатся горячей воды из-за испытаний теплосетей
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Издатель «Континента Сибирь»
Корреспондент «Континента Сибирь»
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.