«Ростелеком» расширил возможности виртуальной АТС

«Ростелеком» в Сибири расширил возможности услуги «Виртуальная АТС». Теперь в сервисе доступны для подключения номера любых операторов, а пользователи могут расширить коммуникации с клиентами и сохранить контакты, используя привычные телефонные номера.

При этом дополнительные функции, которые уже подключены у абонентов, сохранятся. Это, например, запись разговоров, аналитика речи и голосовая почта. Для желающих оценить это цифровое решение федеральный провайдер продлил действие специального предложения, благодаря которому подключить услуги виртуальной телефонии до конца июня 2022 года можно за один рубль на 30 дней.

Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса. На базе сервиса возможна организация виртуального контакт-центра, с помощью которого легко формировать очереди, распределять звонки, работать со списком VIP-абонентов, а также просматривать статистику и отчеты в реальном времени.

«Преимущество нашей виртуальной телефонии в том, что решение подходит и небольшим компаниям, и крупным корпорациям, — уточнил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. — При необходимости сервис можно масштабировать, наполнять дополнительными функциями, настраивать подходящие сценарии работы. Но неизменным останется одно: стабильное качество связи и удобство управления услугой в личном кабинете»

Подробные условия подключения сервиса и параметры специальных предложений доступны на сайте «Ростелекома».