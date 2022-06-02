Сформирован список кандидатов на пост главы Томской области от «Единой России»

Стали известны кандидаты на пост губернатора Томской области от «Единой России». В их число вошёл врио главы региона Владимир Мазур.

Томское отделении «Единой России» подготовило список кандидатов от партии на пост губернатора региона. Об этом сообщил и.о. секретаря томского регионального отделения «Единой России» Владимир Кравченко на заседании политического совета реготделения ЕР 2 июня.

Кандидатами на пост губернатора Томской области от «Единой России» стали сенатор от региона, экс-губернатор Томской области Виктор Кресс, врио главы области Владимир Мазур, депутат Законодательной Думы Томской области, гендиректор Томского электромеханического завода (ТЭМЗ) Иван Пушкарёв, а также ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский.

Напомним, бывший губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о своей отставке 10 мая. На пост врио главы региона указом президента России Владимира Путина был назначен замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Депутатам Законодательной думы Томской области он был представлен на внеочередном собрании регионального парламента 12 мая.