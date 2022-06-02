Строители приступили к возведению кровли школы № 54 в Центральном районе Новосибирска. Аварийное здание постройки 1938-го года начали сносить в конце 2020 года, в 2021 приступили к возведению нового. Чем будет отличаться новая школа от прежней и когда она откроет двери для своих учеников – стало известно во время выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя на строительной площадке учреждения.

Строительства нового корпуса школы № 54 на ул. Крылова, 18 жители Центрального района Новосибирска ждали уже много лет. Из-за аварийного состояния прежнего здания занятия в нём последние годы не проводились, а ученики были перераспределены по другим школам района. 31 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание на стройплощадке объекта и проконтролировал ход работ. Об особенностях проектировки нового здания учебного заведения, сроках сдачи школы и финансовых сложностях главе города рассказали представители подрядчика.

Новый корпус школы №54 будет четырехэтажным. Здесь смогут учиться порядка 250 школьников – примерно столько же, сколько и раньше. Однако условия обучения существенно улучшатся. Классы здесь будут более просторными и удобными – всё в соответствие современным нормам для школьных зданий.

На сегодня в школе уже почти готов большой спортивный зал. В здании — две лестничные клетки и два лифта. Под всей площадью школы запроектирован подвал, где разместятся помещения инженерно-технического назначения. Установленный срок сдачи школы для строителей – конец 2023 года, однако завершить работы подрядчики с муниципалитетом планируют раньше.

«Есть высокая вероятность, что школа будет сдана раньше срока. Мы разговариваем с подрядчиком о том, чтобы открыть школу к 1 сентября 2023 года. Считаю, что это реально, учитывая опыт, который имеет застройщик. Будем договариваться и о дополнительном финансировании, чтобы побыстрее запустить новое здание 54-й школы, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания. – Напомню, что старое ветхое здание школы состояло из двух блоков – довоенного и послевоенного. Новое здание мы строим, пытаясь втиснуться в узкое место сложившейся застройки. Крайняя ограниченность пространства вызвана расстроившимся за прошедшие годы жилым микрорайоном».

В виду ограниченности пространства, на стройплощадке были приняты нестандартные решения и создан индивидуальный проект для школьного здания – подходящий именно под существующую площадь земельного участка. С этим связана необычная архитектура школы. Классы в ней будут не прямоугольной, а трапециевидной формы. Главная цель, которую ставили перед собой строители – использовать с максимальной пользой всё имеющееся в их распоряжении пространство.

При этом главный вопрос, который нужно решить сегодня, чтобы сдать готовую школу к сентябрю 2023 года – это вопрос с финансированием. Строительство объекта на областные деньги с участием городского бюджета. Однако существенное подорожание стройматериалов вызвало необходимость пересмотреть смету и общую сумму финансирования. Пока на текущий год строителям выделили недостаточно средств, чтобы выполнить все запланированные работы. Поэтому специалисты мэрии Новосибирска обсуждают с областным правительством вопрос о дополнительном финансировании объекта в 2022 году на сумму 100 млн рублей.

Но как уверяют строители, тепловой контур здания будет закрыт до холодов в 2022 году, несмотря ни на какие препятствия и финансовые затруднения. Ведь это главное условие своевременной сдачи объекта и решения проблемы с обучением детей.

«В настоящее мы время приступили к устройству кровли, которую необходимо сделать буквально за месяц. Начали и штукатурные работы в подвале, где будет «сердце» школы – тепловой пункт, — рассказал генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев. — Планируем несмотря ни на что до холодов подключить отопление, чтобы в зимний период приступить к внутренним отделочным работам».

По мнению Анатолия Локтя, решение ситуации по школе №54 должно стать примером для многих городских школ. Всего в состоянии, в близком к аварийному, в Новосибирске находятся более полутора десятка школьных зданий. Все они военной или послевоенной постройки и существуют сегодня в давно сложившихся микрорайонах, где расширять «пятно застройки» физически невозможно. Поэтому новые здания придётся строить в старом периметре. Так, в планах муниципалитета в этом году уже есть начало строительства нулевого цикла школы №57. В настоящее время мэрия заключает контракт с застройщиком. Не исключено, что на площадке новой школы применят опыт, полученный при возведении школы №54.

«У нас в городе многие школы нуждающиеся в капремонте. На сегодня в федеральную программу финансирования строительства школ внесены изменения, которые позволяют выделять федеральные средства не только на новые школы, но и на капитальные ремонты старых зданий. Это даёт возможность и городу Новосибирску, участвуя в этой программе, сделать старые школы, многие из которых построены в 30-е годы прошлого века, такими же современными, какой становится школа №54» — отметил депутат Государственной думы РФ Ренат Сулейманов.

Депутат напомнил, что строительство нового здания школы уже много лет находилось в числе наказов избирателей его округа. Все последние годы из-за аварийного состояния школы дети вынуждены были обучаться в стесненных условиях в других учебных заведениях. И вот у города появилась ясная перспектива вернуть детей в их родную школу, чтобы они продолжили обучение в новом здании в совершенно других условиях. Ренат Сулейманов выразил уверенность, что несмотря на все проблемы, связанные с удорожанием строительных материалов, завершить строительство школы удастся уже к следующему учебному году.