Экс-зампрокурора Новосибирской области объявлена в международный розыск

Как и предсказывал «Континент Сибирь», бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск. Она арестована на два месяца заочно.

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области, государственного советника юстиции третьего класса Любовь Кузьменок, сообщает ТАСС со ссылкой на источники 1 июня.

Чиновнице избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом вместе с группой лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Подробности пока не сообщаются.

Любовь Кузьменок была назначена заместителем прокурора Новосибирской области в 2014 году. До этого с 1983 служила в органах прокуратуры, где начинала стажёром в Павлодаре Казахской ССР, а затем – в подразделении ведомства по Новосибирской области, где работала в управлении по надзору за соблюдением федерального законодательства.

В 2016 году Любови Кузьменок был присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса – это соответствует воинскому званию генерал-майора. В 2018 году Кузьменок уволилась по собственному желанию.

Напомним, что в феврале в Новосибирской области по обвинению во взяточничестве были арестованы экс-прокурор региона Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин. Предполагается, что они могли получать незаконное вознаграждение от представителей новосибирского ТЦ за непроведение проверок и общее покровительство. Источники издания отмечали, что в розыск могут быть объявлены также совладелец ТК «Восток» Дмитрий Башмаков и сооснователь межрегионального агропромышленного распределительного центра (МАРЦ) «Мандарин» Михаил Колмогоров.