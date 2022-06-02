В мае 2022 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.
1Виктор Толоконский прокомментировал скандальное заявление Артемия Лебедева о Новосибирске и Красноярске
Новосибирску не хватает внимания руководства городских и региональных властей к стратегии развития муниципалитета, считает ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ. Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе по просьбе «Континента Сибирь» комментирует эпатажное высказывание дизайнера Артемия Лебедева о «реальной столице» Сибири.
Как стало известно 19 мая, российское подразделение McDonald’s покупает новокузнецкий предприниматель Александр Говор, владелец ООО «ГиД», под управлением которого находится более 25 ресторанов этой американской сети в Сибири. Какие еще активы развивает Александр Говор и его сын Роман – в материале «Континента Сибирь».
Испанский холдинг Inditex, владеющий популярными брендами одежды, заявил о возобновлении в России работы магазинов Zara, Bershka и Pull & Bear. Ранее группа компаний приостанавливала деятельность на территории РФ.
4Режиссёр Александр Сокуров: «Мы не можем обойти своё время, перехитрить его. И это наша главная проблема»
В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» прошла ретроспектива фильмов известного российского режиссёра Александра Сокурова. Автор картин «Одинокий голос человека», «Фауст», «Элегия из России», «Франкофония» и «Камень» 28 апреля лично посетил Новосибирск, где пообщался со своими поклонниками и представил короткометражные фильмы своих учеников. «Континент Сибирь» приводит самые интересные размышления режиссёра о судьбе российского кинематографа, природе творчества и современном состоянии общества.
С 1 апреля 2022 года в России был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий действует до 1 октября 2022 года. Это одна из антикризисных мер поддержки бизнеса, на первый взгляд, простая и понятная. Но на практике она вызвала вопросы и породила много мифов.