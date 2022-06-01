Новый владелец российского McDonalds Александр Говор рассказал о своих дальнейших планах

По словам новокузнецкого бизнесмена Александра Говора, все российские партнеры McDonalds будут вынуждены до середины июня отказаться от использования товарного знака сети и заключить договоры франшизы на продолжение деятельности с новым владельцем. Об этом Говор рассказал изданию Forbes.

После закрытия сделки по продаже бизнеса McDonalds в России, корпорация расторгнет все договора субконцессии со всеми партнерами на территории Российской Федерации. После этого все российские партнеры, по словам Говора, должны снять любые упоминания McDonalds, а партнеры, прошедшие процедуру ребрендинга, получат право заключить с правопреемником ООО «Макдоналдс» — компанией ООО «Системы ПБО» — договор концессии под новым брендом.

Примечательно, что название нового бренда еще не утверждено и будет объявлено до середины июня. «Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак «золотые арки», а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonalds”, – отметил Говор.

Напомним, что 19 мая стало известно о том, что российские активы McDonald’s купил владелец 25 ресторанов сети в Сибири из Новокузнецка Александр Говор. По условиям компании, бизнесмен должен сохранить персонал российских ресторанов «на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет» и финансировать заработную плату сотрудников в 45 регионах страны до закрытия сделки. Также он будет финансировать обязательства компании перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Кто такой Александр Говор, и какие активы у него в России – читайте в материале по ссылке.