В Новосибирске на выходных пройдет фудмаркет и фестиваль сидра

В субботу 4 июня в Новосибирске анонсированы сразу два гастрофестиваля. На гастрокорте Центрального рынка пройдет фудмаркет Food Weekend, а в летнем дворике гостиницы «Центральная» запланирован фестиваль сидра.

Фудмаркет Food Weekend, организованный основателями проекта Shopping Weekend Елизаветой Свищевой и Светланой Васильевой, пройдет 4-5 июня на территории гастрокорта Центрального рынка. «Мы заметили, как активно гости Shopping Weekend воспринимали пополнение в рядах фудкорта. Поэтому нам очень хотелось собрать в одном месте самые интересные фуд-проекты Новосиба: стритфуд, рестораны, кондитерские, частные мелкие компании, мини-производства и т. д.», – говорится в описании проекта. В этом году организаторы решили провести фудмаркет на территории гастрокорта Центрального рынка на площади в 1000 кв. метров.

Напомним, что гастрокорт Центрального рынка был открыт в конце 2021 году по аналогии с одноименным рынком в Москве и проектом DEPO Moscow. На сегодня новосибирский проект объединяет более 20 гастрономических концепций, среди которых «Чили и посоле», Wok in Woll, «Денер Стамбул», Fast Soup.

Также в субботу в летнем дворике гостиницы «Центральная» анонсирован фестиваль сидра в Сибири. Организатором мероприятия выступил основатель проекта InCider и сети баров Rooks Игорь Каменев. “Нашей идеей было провести первый фестиваль сидра в Сибири, на который пригласили сидроделов со всей России. У каждого участника будет отдельный стенд, на которых будет представлено более 50 различных видов сидра. Также мы подготовили зону нетворкинга для личного знакомства с производителями», – говорится в сообщении организаторов. Таким образом, у участников фестиваля будет возможность безлимитной дегустации сидра. В конце вечера гостей, по словам организаторов, ожидает живое выступление проекта Kulturno.