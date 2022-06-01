Мобильная активность новосибирцев на дачах за два года удвоилась

По данным аналитиков «МегаФона», мобильная активность новосибирцев на дачах за последние два года выросла в два раза. При этом самой популярной площадкой для поиска лайфхаков по садоводству остается YouTube.

Обезличенные данные оператора подтверждают, что с каждым годом все больше жителей региона отдают предпочтение загородному отдыху и раньше открывают дачный сезон. В апреле-мае этого года число активных пользователей услуг «МегаФона» в садоводческих локациях на 65% превысило показатели за аналогичный период 2021 года. Значительно выросло и потребление мобильного трафика: в два раза в сравнении с прошлым годом и в полтора раза по сравнению с весной 2020 года.

«Мы видим, что в Новосибирской области сохраняется большой спрос на загородный отдых, возросший еще со времен пандемических ограничений. Поэтому МегаФон активно развивает сеть в дачном поясе региона. За последний год мы модернизировали инфраструктуру, нарастили емкость сети и построили новые базовые станции 4G на наиболее загруженных участках, — прокомментировал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. — В их числе СНТ и ДНТ «Проектировщик», «Надежда-2», «Волна», «Шараповское», «Боровинка», а также коттеджные поселки, расположенные вблизи Обского моря, сел Морозово и Боровое. Благодаря этому наши абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города: смотреть фильмы, удаленно работать, общаться в соцсетях и пользоваться технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи».

Самыми «качающими» оказались жители СНТ «Проектировщик», они пользуются передачей данных на 20% больше, чем среднестатистические жители Новосибирска. Интенсивность интернет-серфинга подтверждает, что современные дачники занимаются не только прополкой грядок и посадкой картошки. Кроме того мобильная сеть для них – зачастую единственная возможность выйти в интернет. Самым востребованным сервисом в пригороде остается YouTube, на который приходится 42% скачанного трафика. Именно здесь садоводы и огородники чаще всего ищут полезные видеосоветы. На втором месте – сервис коротких видеороликов TikTok (16%), что свидетельствует о том, что немало времени на дачах проводят представителей младших поколений. Третья в списке самых популярных площадок – социальная сеть «ВКонтакте» (15%). Также значительная доля трафика,16% в совокупности, приходится на онлайн-кинотеатры.