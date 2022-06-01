Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей, выступив на торжественном открытии 18-го сезона Новосибирской детской железной дороги ЗапСиб ЖД 1 июня.

Глава региона отметил, что по сравнению с прошлым и позапрошлым годами нынешний День защиты детей имеет одно существенное отличие.

«Другое настроение – более наполненное радостными эмоциями, потому что наконец-то мы пережили, перетерпели период пандемии и те ограничения, с которыми вынуждены были мириться. Это означает, что этим летом все детские лагеря будут заполнены на сто процентов, будут большие и весёлые отряды, масса мероприятий, у родных будет возможность посещать своих детей и внуков. И наша гордость – замечательная Детская железная дорога – будет работать полноценно, со всеми мероприятиями и с реализацией всех планов. Мы все этого заслужили, и пускай никакие ограничения этим летом больше к нам не вернутся!» – сказал Андрей Травников во время церемонии.

Губернатор также наградил лучших преподавателей ДЖД.

В открытии восемнадцатого сезона на детской железной дороге в Новосибирске приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, а также представители органов власти, общественных организаций, образовательных учреждений и гости праздника. По окончании церемонии все желающие смогли отправиться в первую поездку на поезде.

Детская железная дорога была построена в 2005-2006 годах при активном участии правительства Новосибирской области. В нынешний летний сезон она будет работать до 31 августа с 11 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Детская железная дорога (ДЖД) — структура дополнительного образования, которая ведёт работу по профориентации детей и подростков на железнодорожные профессии. Это машинист тепловоза, проводник пассажирского вагона, дежурный по железнодорожной станции, осмотрщик вагонов, монтёр пути и так далее. Сейчас в учреждении обучаются 982 ученика 5-11 классов. В 2021 году ДЖД выпустила 79 юных железнодорожников, 75% поступили в учебные заведения железнодорожного транспорта. Всего за 17 лет выпущен 1661 юный железнодорожник, две трети из них поступили в железнодорожные учебные заведения.

Напомним, в 2021 году в Новосибирской области было принято решение об увеличении социальных выплат на детей от трёх до семи лет.