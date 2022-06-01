Крупнейший пункт проката технических средств реабилитации открылся после реконструкции в Новосибирске

Один из крупнейших пунктов проката технических средств реабилитации открыли на базе ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» после реконструкции при содействии регионального минтруда. Благодаря этому для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья стали доступнее ещё 200 различных технических средств реабилитации.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 1 июня, всего с начала года воспользоваться техническими средствами реабилитации смогли уже 1600 жителей региона, а в прошлом году – более четырёх тысяч.

Как отметил начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Журин во время визита в Новосибирский областной геронтологический центр 31 мая, работа пунктов проката средств реабилитации – одно из приоритетных направлений формируемой системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами нацпроекта «Демография». В рамках проекта такие пункты открыты в каждом муниципальном образовании на базе комплексных центров социального обслуживания населения или социальных стационарных учреждений. В Новосибирской области их всего 53.

Ходунки, трости, костыли, функциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла-коляски – в прокат в ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» можно взять всё необходимое оборудование, которое облегчает уход за маломобильными людьми. Всего здесь представлено 200 различных технических средств реабилитации. Крупногабаритные изделия доставляют непосредственно на дом. Специалисты центра помогают выбрать необходимое изделие и консультируют по каждой модели, а также обучают навыкам работы с приспособлениями.

Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области пунктах проката размещена на сайте министерства. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.

Напомним, в конце 2021 года в Новосибирской области была продлена программа комплексной реабилитации инвалидов до 2024 года, также увеличено её финансирование.