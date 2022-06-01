Ещё несколько улиц в Новосибирске лишатся горячей воды из-за испытаний теплосетей

Испытания тепловых сетей пройдут в Новосибирске в зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 со 2 по 9 июня. В зону отключения горячей воды попадёт ряд улиц в Заельцовском и Октябрьском районах, а также в Центральном округе.

Испытания теплосетей проведёт ООО «Новосибирская теплосетевая компания», сообщает мэрия Новосибирска.

Работы пройдут со 2 по 9 июня, при этом максимальный срок отключения горячей воды в зоне их проведения продлится до 13 июня. Снижение температуры воды началось уже с ноля часов 1 июня.

Под испытания в Заельцовском районе попадут улицы Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро «Гагаринская» до Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановая (чётные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская и Пулемётная.

В Октябрьском районе и Центральном округе горячую воду отключат на улицах Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького, Депутатская, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Дмитрия Шамшурина и Ивачёва до вокзала «Новосибирск-Главный», проспект Димитрова до площади Кондратюка, Серебренниковская, Чаплыгина, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Якушева, Садовая, Сакко и Ванцетти, от Маковского до Кирова, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская и Декабристов до Лобова, Третья Интернационала, 9 Ноября и Обская.

Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, сообщили в мэрии. В муниципалитете также предупредили, что во время проведения испытаний возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

Испытания теплосетей с отключением горячей воды уже прошли на нескольких улицах в Октябрьском и Первомайском районах.

Ранее в компании СГК сообщали, что в этом году в Новосибирске пройдёт самый масштабный за последние годы ремонт теплосетей. «Континент Сибирь» назвал улицы в Новосибирске, которые будут перекрыты в ходе работ.