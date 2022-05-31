Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области вечером 31 мая потушили пожар по адресу Немировича-Данченко, 120/1. Сгорела часовня мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Сигнал о пожаре в мужском монастыре поступил в МЧС в начале девяти часов вечера. В 20:12 на место выехал пожарный расчет. В 20:36 пожар на площади 60 кв. м локализовали. В 20:55 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших в пожаре нет. От деревянной часовни остался лишь купол.

Строительство храма Всех Святых было начато в 1994 году протоиереем Николаем Чугайновым, являющийся в то время настоятелем прихода в честь Всех святых. Освящение места под строительство храма состоялось 29 августа 1994 года. После кончины отца Николая строительство долгое время не велось. С 1996 года начала собираться монашеская община, ставшая впоследствии основой для создания монастыря. 6 октября 1999 года по ходатайству епископа Новосибирского и Бердского Сергия приход в честь Всех святых преобразован в монастырь. Община приобрела официальный статус. С 1998 года строительные работы возобновлены. В апреле 2003 года был поднят купол, освящённый архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном.

В марте этого года крупный пожар произошел на станции техобслуживания в Новосибирске.