Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковое заявление ООО «Теплоцентр» к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска о взыскании более 300 тысяч рублей из-за повреждения автомобиля на дороге города.

В апреле прошлого года директор ООО «Теплоцентр» Денис Тимошков на кроссовере BMW X5 угодил в яму на проезжей части улицы Ватутина в Новосибирске. В результате автомобиль получил механические повреждения колес и дисков. На момент аварии знаки, предупреждающие о ямах (выбоинах, залитых водой), отсутствовали. Согласно материалам дела, яма была шириной 0,7 м (70 см) и длиной 1 м (100 см). Денис Тимошков вызвал на место ДТП инспекторов ГИБДД, которые составили протокол.

Как установила экспертиза, ущерб автомобилю составил 301499,50 рублей. Суд счел требуемую истцом сумму обоснованной. И постановил взыскать с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в пользу ООО «Теплоцентр» убытки в сумме 301 499 рублей, а также расходы на проведение оплату услуг оценки в сумме 22 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 9030 рублей и почтовые расходы в сумме 56 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что на этой неделе, 31 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил составить технические паспорта дорожного хозяйства по каждому району города, в которых будет задокументировано состояние дорог и тротуаров для последующего ремонта.