Большими праздничными концертами и программами 11 и 15 июня Новосибирская филармония отметит 85 лет со дня своего открытия. Завершится праздник концертом академического симфонического оркестра и традиционным вручением премии «Золотой ключ». Номинанты на премию и программа концерта – пока в секрете.

Празднование юбилея Новосибирской филармонии начнется 11 июня. В 15:00 в концертном зале Каца пройдет интерактивная детская программа «Стань звездой!». В формате квеста дети будут сочинять музыку, создавать дизайн афиши, подбирать концертный образ, давать интервью и проводить фотосессию, а также участвовать в мастер-классах по вокалу и актерскому мастерству. Для юных художников будет работать музыкальный пленэр: под музыку учащиеся детских изостудий и все желающие будут рисовать этюды и картины, а также творить – создавать в режиме реального времени арт-объект на память о Дне рождения филармонии.

В 18:00 в концерте «Найди свою музыку» будет представлена творческая коллаборация коллективов филармонии – вокального ансамбля «Маркелловы голоса», Вокального ансамбля Павла Шаромова, Новосибирской хоровой капеллы и ансамбля солистов Русского академического оркестра. Участие нескольких коллективов в одной программе – явление не частое, так как каждый из них имеет свою самостоятельную насыщенную творческую жизнь. Программа, составленная из хитов лучших концертных программ последних сезонов, в том числе, будет учитывать пожелания зрителей в соцсетях.

В 21:00 Концертный холл зала Каца превратится в большую танцевальную площадку с музыкальным сопровождением Биг-бэнда Владимира Толкачева и танцами хореографических коллективов города. «Мы хотим провести прекрасный вечер в компании с нашими зрителями. Вечеринка «Танцуют все» — это хороший повод повеселиться и насладиться хорошей музыкой, причем, сделать это в прекрасных вечерних интерьерах Концертного зала Каца», – прокомментировал «Континенту Сибирь» идею танцевального вечера генеральный директор филармонии Александр Бочарников.

15 июня в Концертном зале Каца пройдет главный торжественный вечер. Сцена всецело будет принадлежать флагману концертной жизни города — Новосибирскому академическому симфоническому оркестру. В этом году филармония возобновит традицию, которая существовала с 1998 года и была прервана пандемией, – вручение самым ярким представителям филармонии премии «Золотой ключ» как символа признания и благодарности за вклад в концертную жизнь Новосибирска. Предстоящее выступление академического симфонического оркестра в филармонии называют грандиозным. Сама программа концерта пока держится в секрете.

Новосибирская государственная филармония основана 1 января 1937 г. Сегодня она является ведущей концертной организацией России, при этом самой крупной в стране. Ключевым коллективом филармонии является Новосибирский академический симфонический оркестр – основанный в 1956 г. молодым дирижером Арнольдом Кацем, сегодня он по праву входит в топ симфонических оркестров страны. Наряду с Новосибирским академическим симфоническим оркестром в филармонии работают 19 коллективов, предлагающих взрослым и детям классические, джазовые, эстрадные, фольклорные, музыкально-литературные и образовательные концертные программы.