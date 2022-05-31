Специалисты прокомментировали неприятный запах в Новосибирске

В понедельник, 30 мая, жители новосибирского правобережья пожаловались в соцсетях на неприятный запах. Как сообщили специалисты по результатам мониторинга окружающей среды, по крайней мере на пяти площадках города его источников не нашлось.

По данным социальных сетей, на неприятный запах 30 мая жаловались жители Центрального, Октябрьского, Первомайского, Калининского и Заельцовского районов.

Как сообщили 31 мая «Континенту Сибирь» в компании CityAir, отслеживающей качество воздуха в Новосибирске на нескольких площадках, одна из которых расположена на территории Кудряшовского свинокомплекса, три — между предприятием и Новосибирском, и ещё одна станция – на улице Кропоткина, превышений ПДК по аммиаку и сероводороду на исследуемых территориях накануне обнаружено не было.

«Об источнике, спровоцировавшем жалобы жителей правобережной части города Новосибирска, можно будет точнее сказать, имея более плотную городскую сеть мониторинга и данные о деятельности городских предприятий, которые подходят под профиль исследования — деятельность которых связана с выделением большого количества сероводорода и аммиака», — сообщили также в компании CityAir.

В компании отметили, что незначительное повышении концентрации аммиака фиксировалось в городе уже на следующий день после жалоб на неприятный запах — в первую половину дня 31 мая. При этом содержание вещества в воздухе не превышало предельно допустимых значений. Специалисты связывают это изменение со сменой направления и скорости ветра.

Напомним, что в ноябре 2021 года компания CityAir начала исследования с целью создания автоматической системы мониторинга и модели прогнозирования траектории распространения запахов. Как рассказали в компании, на первом этапе этих исследований специалисты подготовили математическую модель, по которой можно рассчитать содержание и распространение в воздухе сероводорода и аммиака. На втором этапе эту модель подтверждали при помощи информации с установленных датчиков. Сейчас начался третий этап проекта, в рамках которого уточняется влияние внешних факторов – температуры воздуха, ветра и так далее – на усреднённое значение выявленных концентраций.