Суд оштрафовал мужчину, угрожавшего новосибирскому журналисту

В Новосибирске к штрафу в размере 50 тысяч рублей приговорили мужчину, устроившего скандал в редакции интернет-издания и требовавшего от журналиста удалить материал с сайта, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Железнодорожный районный суд Новосибирска 31 мая вынес приговор по уголовному делу в отношении Насими Насирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным ведомства, Насиров пришел в офис редакции СМИ и потребовал от журналиста сетевого издания удалить статью, ранее опубликованную в отношении его знакомой. В статье шла речь о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди. Вину по предъявленному обвинению в суде Насиров признал частично и отрицал факт применения им насилия.

«Суд с учетом правовой позиции государственного обвинения признал Насирова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, удовлетворив исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в реабилитации нацизма.