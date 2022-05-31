Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров административных центров регионов и крупных финансово-промышленных центров РФ за апрель-май 2022 года.

Согласно результатам социологического исследования ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ, в рейтинге мэров столиц регионов мэр Новосибирска Анатолий Локоть занял 63 место из 88, ухудшив результат на три пункта по сравнению с аналогичным исследованием за январь-март 2022 года.

Главы других сибирских городов заняли следующие строчки рейтинга: 28 — мэр Красноярска Сергей Ерёмин, 49 — мэр Кемерова Илья Середюк, 56 — глава Томска Михаил Ратнер, 59 — глава Горно-Алтайска Юрий Нечаев, 68 — мэр Барнаула Вячеслав Франк и 84 — мэр Омска Сергей Шелест.

В тройке лучших по итогам исследования оказались мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Замыкают рейтинг глава Махачкалы (Республика Дагестан) Салман Дадаев (86 место), мэр Элисты (Республика Калмыкия) Шафран Тепшинов (87 место) и мэр Кызыла (Республика Тыва) Карим Сагаан-Оол (88 место).

«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — говорится на сайте исследования. В качестве респондентов привлекались не только эксперты узкой специализации, но и люди абсолютно разных профессий. Таким образом, состав респондентов, как пишут организаторы «позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества».

Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновать свои выводы.

Напомним, ранее Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил составить «паспорта» дорогам и тротуарам города и назвал новую причину пыли в Новосибирске.