Ещё одну причину пыли в Новосибирске назвал мэр Анатолий Локоть

На аппаратном совещании 31 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание на проблему разрушенных бордюров. По словам главы города, ситуация служит одной из причин образования пыли.

Как отметил на аппаратном совещании Анатолий Локоть, разрушенные бордюры могут окаймлять хорошо отремонтированные дороги, поскольку не все программы дорожного ремонта подразумевают починку сопровождающих конструкций.

Разрушение же бордюров, по словам мэра, приводят к ряду проблем, в том числе – к образованию пыли.

«Есть отлично отремонтированные дороги с удовлетворительным состоянием люков и выпавшим местами бордюрным камнем, что приводит к сползанию грунта и ко всему букету проблем, вплоть до пыли», — отметил на совещании Анатолий Локоть.

По словам мэра, менять бордюры по всей длине не требуется, достаточно привести в порядок отдельные участки. Глава города поручил ответственным лицам провести мониторинг ситуации и внести состояние бордюров в регламент содержания городских дорог.

Напомним, ранее в качестве одной из причин образования пыли в городе Анатолий Локоть называл интенсивные стройки, в частности, возведение четвёртого моста через Обь. На высказывание мэра отреагировали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и российский блогер Илья Варламов.