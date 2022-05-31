Почти 15 тысяч жителей Новосибирской области трудоустроят и обучат благодаря поддержке предприятий в сфере занятости

В Новосибирской области продолжает формироваться перечень предприятий, которым будут оказаны меры поддержки в сфере занятости. Благодаря этому планируется трудоустроить и организовать обучение 14,8 тысячи жителей региона.

Вопросы текущей ситуации на рынке труда рассмотрены 31 мая на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования рынка труда региона, которая прошла под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова в правительстве региона.

Замгубернатора подчеркнул, что особое внимание должно уделяться профилактике безработицы, также должен вестись постоянный мониторинг ситуации на рынке труда региона.

«В настоящее время ситуация на рынке труда оценивается как относительно стабильная. В течение последних трёх месяцев не наблюдается роста числа обращений граждан в службу занятости населения. Работодателям области оказывается господдержка в сфере занятости, в том числе, во взаимодействии с отраслевыми министерствами, администрациями муниципальных районов и городских округов, объединениями работодателей. Мы продолжаем формировать перечень предприятий региона, которым будут оказаны меры поддержки в сфере занятости за счёт федеральных средств», — сообщил Сергей Нелюбов.

Как доложила на заседании министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, министерством проведены первые отборы участников дополнительных мер по поддержке занятости, ведётся работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий в информационной системе «Электронный бюджет». Заявки поступили от 39 предприятий для организации общественных работ для 225 работников.

В рамках этих мероприятий, реализующихся по национальному проекту «Демография», планируется трудоустроить почти 10 тысяч граждан и организовать обучение почти пяти тысяч жителей области. Уже запущены программы по обучению отдельных категорий граждан, включая работников под риском увольнения, а также по субсидированию найма молодёжи.

С 28 марта заявления о направлении на обучение подали 3 851 человек, 469 человек уже приступили к обучению. Заявления в центры занятости о готовности трудоустраивать молодёжь с федеральной субсидией подали 54 работодателя, 29 человек уже трудоустроились.

Как отметили в министерстве труда и соцразвития, среди организаций – потенциальных участников мероприятий преобладают предприятия ЖКХ, промышленности, сельского и лесного хозяйства. В рамках организации общественных работ планируется организовать, в основном, неквалифицированные (подсобные) строительные и ремонтные работы, сезонные сельскохозяйственные, а также работы, связанные благоустройством, озеленением и уборкой территорий.

Напомним, накануне правительство Новосибирской области утвердило программу содействия занятости молодёжи до 2030 года.