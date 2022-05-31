С начала года ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») отгрузило на стройплощадки СФО более 780 000 тонн продукции. В ближайшие месяцы объемы поставок увеличатся. О том, насколько готов к этому один из крупнейших производителей цемента, рассказал управляющий директор предприятия АЛЕКСЕЙ ОСПЕЛЬНИКОВ.

— Алексей Юрьевич, нынешний год оказался непредсказуемым для всех отраслей промышленности, включая цементную. Как предприятие работает в новой реальности?

— Начало 2022-го было вдохновляющим, мы готовились к стабильному увеличению емкости цементного рынка, затем ситуация кардинально изменилась. Сегодня нам приходится работать с учетом влияния санкций и других негативных факторов на экономику страны. Безусловно, такое положение дел держит всех в напряжении. Тем не менее, мы продолжаем конструктивно взаимодействовать с партнерами: потребителями, подрядными организациями, с отечественными и зарубежными поставщиками оборудования.

— Что касается последних, есть ли наглядные результаты такого взаимодействия?

— На предприятие продолжает поступать новая спецтехника. Так, в феврале автопарк завода пополнили четыре самосвала LGMG MT86Н грузоподъемностью 60 тонн. В апреле к ним добавились еще два новых автомобиля: новый КамАЗ 43118 и бульдозер «Четра» Т-20. К началу строительного сезона во всех подразделениях выполнены плановые мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования, в том числе направленные на повышение уровня экологической безопасности производства.

Строительный сезон предприятие встречает в полной технической готовности

— Какие еще мероприятия проведены в рамках подготовки к строительному сезону?

— Всего не перечислить. В основном выполнялись типовые работы, направленные на стабильное функционирование оборудования в летний период. К примеру, в цехе «Обжиг» на вращающихся печах № 2, 3 и 4 отремонтированы тягодутьевые машины, колосниковые холодильники, огнеупорная футеровка корпусов печей, цепная завеса, механизмы аспирационных установок. На печи №2 заменены батареи циклонов, непосредственно участвующих в аспирации холодильника.

В цехе «Сырьевой» на третьей мельнице установили новый редуктор главного привода GSH-1800. В помольном подразделении выполнили плановый ремонт цементных мельниц №1–3, №7 и 9. Отремонтирован сепаратор QDK, который используется для производства высокомарочных цементов.

Завод уделяет своевременному и качественному выполнению ремонтной программы особое внимание, поскольку от этого напрямую зависит стабильность поставок продукции потребителям. Обеспечение эффективного производства – первостепенная для нас задача, и она успешно выполняется.

Обеспечение эффективного производства – первостепенная задача, которая успешно выполняется

— Расскажите о наиболее масштабных и интересных проектах, которые были реализованы на предприятии с начала года.

— Весной в цехе «Обжиг» завершился первый этап масштабного проекта по обновлению дымовой трубы вращающихся печей №3–4. На участке протяженностью 20 метров (от отметки +100 м до +120 м) заменили внутреннюю оснастку. Вместо старой кирпичной футеровки сделали монолитную армированную, из жаростойкого керамзитобетона. Также специалисты обновили железобетонный ствол на оголовке дымовой трубы, чугунный защитный колпак заменили аналогом из нержавеющей стали. Всего в рамках программы планируется полностью заменить футеровку по всей высоте трубы (составляет 120 метров).

Также на предприятии активно внедряется «Система постоянных улучшений». В рамках проекта от заводчан поступает большое количество предложений о том, как еще можно усовершенствовать работу нашей компании. Так, одно из последних улучшений реализовано в цехе «Готовая продукция»: на второй упаковочной линии установили дополнительные секционные ворота, благодаря которым время погрузки палетированного цемента в авто- и железнодорожный транспорт значительно сократится.

Продукция завода поставляется на крупнейшие стройплощадки Сибирского федерального округа

— Какие марки цемента сейчас пользуются наибольшим спросом?

— Самым востребованным в ассортименте предприятия по-прежнему остается портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, его доля в общем объеме производства составляет более 50%.

Отмечу, что завод выпускает 15 видов цемента, 9 общестроительных и 6 специальных, удовлетворяющих любые запросы покупателей, начиная от бытового ремонта загородного дома до строительства нефтедобывающих скважин и автомобильных дорог. Предприятие участвует в реализации крупных проектов Сибирского федерального округа – таких, как Сибирский кластер искусств и культурно-музейный кластер в г. Кемерово, здание ФНС на проспекте Октябрьском, спорткомплекс «Кузбасс-Арена», жилой район Лесная Поляна и другие объекты.

— Как изменилась цена на цемент за последнее время?

— Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы сдержать рост стоимости цемента вследствие удорожания расходных материалов и других ресурсов. Однако цены на газ для промышленных предприятий, дизельное топливо, на запчасти и оборудование, а также тарифы естественных монополий меняются быстро и непредсказуемо. В холдинге «Сибирский цемент» и на Топкинском цемзаводе принимаются меры по оптимизации расходов, но, увы, такие возможности серьезно ограничены. Несмотря на значительную инфляцию, снижающиеся объемы производства, цена на нашу продукцию повысилась в среднем на 8–9% в 2022 году.

— Как, по вашим прогнозам, изменится ситуация на рынке стройматериалов в будущем, чего стоит ждать?

— Как я уже говорил, строить прогнозы сейчас – занятие неблагодарное. Нужно быть готовым к любым сценариям развития экономики. Главное, чтобы строительство продолжалось, выполнялись соответствующие федеральные и региональные программы, национальные проекты. Мы готовы обеспечивать строителей высококачественным цементом в любом объеме точно в срок.