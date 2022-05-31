Минздрав закрывает роддом в Калининском районе Новосибирска

Родильный дом на базе больницы №25 в Новосибирске закроется 1 августа. Это связано с недостаточным количеством пациенток после открытия областного перинатального центра, куда поступают роженицы со сложными случаями.

Решение о закрытии роддома на базе городской больницы №25 с 1 августа принял главврач учреждения Сергей Астраков, его поддержало областное министерство здравоохранения.

Как пояснили в минздраве региона 31 мая, с конца апреля в учреждении принимают всего двух-трёх женщин с неосложнённой беременностью за сутки, в то время как рожениц с патологиями стали направлять в недавно открывшийся областной перинатальный центр, где имеется самое современное оборудование.

«За месяц работы в таком режиме стало понятно, что оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. За сутки у нас сейчас принимают 2-3 родов. Роддом – буквально пустой. Оказывая медпомощь по ОМС, любая больница получает деньги от страховой компании только по факту, за каждый законченный случай. При такой минимальной загрузке платить зарплату персоналу невозможно. Поэтому было принято решение закрыть родильное отделение», — приводит минздрав Новосибирской области слова Сергея Астракова.

После закрытия учреждения рожениц Калининского района с неосложнённой беременностью будут направлять в роддом на базе городской больницы №1, а пациенток со сложными случаями – по-прежнему в областной перинатальный центр.

Сотрудников родительного дома уже уведомили о закрытии учреждения, им будет предложено перейти в другие медицинские организации. В освободившихся корпусах разместят отделения плановой и малоинвазивной хирургии, а также гинекологическое и урологическое отделения. Женская консультация будет работать на прежнем месте.

Напомним, в конце прошлого года в Новосибирске закрылся роддом №2 по улице Чехова. В его здании разместят стационар паллиативного отделения поликлиники №2 и диагностический центр. Ранее он также был перепрофилирован в «ковидный» госпиталь. Как пояснял главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков, медучреждение обслуживало небольшой поток пациенток, и его закрытие существенно не скажется на оказании медпомощи роженицам на территории города.