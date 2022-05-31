На какие меры поддержки может рассчитывать новосибирский бизнес?

Заседание Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства состоялось 27 мая в мэрии Новосибирска. Мероприятие прошло в рамках Городских дней предпринимательства. Специалисты мэрии ответили на вопросы представителей бизнес-сообщества города по принятым мерам поддержки экономики в период санкций.

На заседании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 27 мая перед бизнесменами Новосибирска выступил заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Денис Колмаков. Он рассказал об итогах рассмотрения предложений предпринимательского сообщества о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях санкций.

«Мы получили от предпринимателей предложения о мерах, которые, на их взгляд, необходимо срочно принять в тех условиях, в которых сегодня оказалась страна и город. Были внесены изменения в положение о нестационарных объектах города, в которых предусмотрена возможность продления срока договора на размещение. В настоящее время с минпромторгом Новосибирской области идет разработка правового порядка реализации этой меры. Также департамент разработал порядок предоставления компенсационных мест в случае досрочного расторжение договора об аренде по инициатив мэрии», — рассказал Денис Колмаков.

Особый акцент спикер сделал на том, что до 1 января 2023 года в Новосибирске приостановлены все мероприятия по исполнению решений комиссии по демонтажу нестационарных торговых объектов. Условия попадания в мораторий – наличие ранее заключенного договора на аренду, срок которого истек или прекращен и внесение оплаты за фактическое использование земли.

Принятые решения, по мнению чиновника, должны в кризисный период способствовать сохранению рабочих мест, обеспечить население товарами первой необходимости, а бюджет города – поступлениями в виде платежей за использование земельных участков.

Ещё одной мерой, которая может помочь в летний период предпринимателям в сфере общепита, стало принятое мэрией Новосибирска постановление о безвозмездном размещении летних веранд рядом с заведениями общественного питания.

Председатель областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов выразил благодарность чиновникам за возможность организации летних кафе. Однако отметил, что в городе не всегда исполнятся мораторий на снос нестационарных объектов. Подтвердила наличие таких фактов и исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Комитета по торговле Наталия Кошелева. В ответ Денис Колмаков уверил выступающих, что все нарушения в исполнении моратория устраняются и впредь будут строго контролироваться мэрией города.

Вызвало беспокойство предпринимателей и будущее высвобождение от объектов нестационарной торговли пл. Калинина и проспекта Карла Маркса.

На это Денис Колмаков заметил, что благоустройство названных территорий будет выполняться практически сразу после освобождения их от объектов торговли. На мероприятия по благоустройству выделено 149 млн рублей, и закончить их мэрия планирует до наступления холодов в этом году.

А вот привести в единый внешний облик павильоны в городе, как планировали ранее, пока не получится. Не удастся по экономическим причинам поддержать и ряд других предложений предпринимателей – признал Денис Колмаков.

«Не представилось возможным выделить дополнительные бюджетные ассигнования для финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и промышленным предприятиям Новосибирска в виду значительного объема выпадающих собственных доходов бюджета города», — объяснил спикер.

При этом он напомнил, что такие виды помощи, как отсрочки платежей и снижение налогов, льготное кредитования отраслей – находятся в ведомстве федеральной и областной власти. Как и введение льгот и отсрочек по арендной плате определенным категориям арендаторов муниципального имущества. Все эти меры требуют внесения изменений в законодательство РФ и субъекта федерации.

Так, после принятия соответствующего постановления правительства региона в городе был установлен льготный размер арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Новосибирска. Также была реализована мера поддержки в виде отсрочки применения увеличенных ставок по земельным участкам под объектами недвижимости до 1 января 2023 года.

Заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала предпринимателям о разработке проекта концепции развития креативных индустрий города Новосибирска до 2030 года и предложила принять в нём участие.

«Мы продолжаем в Новосибирске тренд на развитие креативных индустрий. Сейчас занимаемся разработкой концепции их развития и готовы принять предложения от предпринимателей», — рассказала Анна Терешкова. Она напомнила, что впервые о креативных индустриях в городе заговорили ещё около 20 лет назад, а в 2009 году в Новосибирске стартовал инновационный форум «Интерра», на котором горожане могли познакомиться с некоторыми направлениями творческих (креативных) индустрий и её основателями.

На сегодня в Новосибирске с креативными индустриями тесно связаны такие направления, как искусство и культура, архитектура и дизайн, медиа и коммуникации, цифровые технологии. В городе создают муниципальные креативные кластеры на базе городских молодежных центров, библиотек и домов культуры. Предприниматели, работающие в креативных индустриях, уже сейчас могут подключиться к подобным городским проектам. В том числе – к будущей программе мероприятий, связанных с присуждением Новосибирску титула Новогодней столицы России.

«Мы будем крайне рады, если вы окажете профессиональное сопровождение всем нашим инициативам», — пожелала Анна Терешкова. Она напомнила, что правительство РФ готовит меры поддержки предприятиям, занятым в креативных индустриях. Такими мерами в ближайшие два года могут стать кредитование под залог интеллектуальной собственности, преференции и оптимальный налоговый режим для привлечения инвестиций в создание креативных продуктов, льготы по арендной плате и многое другое.