Возможность отдохнуть в санаториях увеличилась до года для детей сотрудников «Кузбассразрезугля»

Компания «Кузбасразрезуголь» расширила детскую оздоровительную программу за счёт увеличения финансирования. Отдохнуть в здравницах организации дети горняков вместе с родителями теперь могут в течение всего года.

Предприятие сырьевого комплекса угольной горно-металлургической компании АО «УК «Кузбасразрезуголь» открыло новый детский оздоровительный сезон.

В течение трёх месяцев более 800 детей сотрудников компании отдохнут в санаториях Кемеровской области и Алтайского края. Ещё около 300 детей вместе с родителями пройдут оздоровительный курс в корпоративных санаториях организации в течение всего календарного года.

На эти цели в 2022 году «Кузбассразрезуголь» направит почти 40 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Ежегодно на протяжении многих лет «Кузбассразрезуголь» как социально ориентированная компания организует летний оздоровительный отдых для детей своих работников. В прошлом году компания увеличила финансирование программы, и у нас появилась возможность её расширить – сделать круглогодичной на базе наших здравниц «Кедровый бора» и «Серебряный ключ», – приводят в компании слова начальника управления экономики социальных проектов АО «УК «Кузбассразрезуголь» Михаила Аптрахова.

Традиционно родители оплачивают 10-20% от стоимости путевки, остальные расходы берёт на себя угольная компания. Льготным категориям семей детские путёвки предоставляются бесплатно.

В летний сезон-2022 «Кузбассразрезуголь» организовал отдых для детей своих работников в двух сибирских здравницах: три смены – в детском санатории «Белокуриха» (Алтайский край) и пять – в оздоровительном лагере на базе санатория «Танай» (Кемеровская область), куда 1 июня отправится первая группа отдыхающих. Юных гостей ждут насыщенная программа, предусматривающая сбалансированное питание и лечебные процедуры, а также игры и конкурсы, спортивные соревнования и другие развлечения.

В преддверии Международного дня защиты детей УК «Кузбассразрезуголь» также организовал для детей своих сотрудников познавательную экскурсию в управлении компании. Участники познакомились с историей развития открытой угледобычи, а также побывали в диспетчерской, в которой в режиме онлайн смогли увидеть масштабы горных работ на разрезах.