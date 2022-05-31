С 2019 года бизнес по достоинству оценил плюсы сотрудничества с самозанятыми и стал тиражировать этот опыт, но не всегда удачно. Случаи переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые и, как следствие, штрафы и доначисления налогов – не редкость. ФНС России постоянно совершенствуется в этом вопросе. С целью повышения эффективности проведения камеральных налоговых проверок в апреле 2022 года вышло новое письмо №ЕА-4-15/4674 «О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД». Для того, чтобы сотрудничество с самозанятым было безопасным, нужно знать, какой он, настоящий самозанятый, и какой договор с ним заключать.

Самозанятые – это физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (налог на профессиональный доход — НПД). Самозанятые, в том числе ИП, не уплачивают фиксированные страховые взносы. Эксперимент по установлению спецрежима проводится на всей территории РФ с 2019 года до окончания 2028 года. В соответствии с ФЗ от 27.11.2018 №422-ФЗ не могут быть самозанятыми:

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, за исключением продажи имущества для личных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за некоторым исключением;

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы.

Для НПД есть ограничения по сумме дохода — 2,4 млн. рублей в год. После того, как доход превысит указанный лимит, самозанятый должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.

На основе судебной практики, писем ФНС и личного опыта автора представляем портрет «идеального» самозанятого:

в течение двух последних лет не работал у заказчика;

ведет деятельность на спецрежиме уже некоторое время (желательно 1-2 месяца);

зарегистрирован в качестве ИП и открыт счет для бизнеса (повышенная ответственность ИП при проведении проверок);

есть материалы, инструменты и оборудование необходимые для ведения деятельности;

есть офисное помещение в собственности или аренде (например, на безвозмездной основе в бизнес-инкубаторе);

есть свой сайт, на сайте выложен прайс, типовой договор либо публичная оферта;

продвигает себя в социальных сетях, деловых сообществах, профильных площадках;

работает с несколькими заказчиками (минимум – 2-3 чека в квартал по поступлениям от сторонних физических лиц);

получает деньги не за процесс, а за результат выполненных работ (услуг);

своевременно формирует и направляет заказчику счета, чеки, акты выполненных работ;

не требует от заказчика предоставления ему отпуска, больничного или выходных;

подчиняется собственным правилам трудового распорядка (не находится в офисе у заказчика с 9.00 до 18.00, 5/7);

оформляет исходящие письма на фирменном бланке ИП (не подписывает письма в качестве сотрудника заказчика);

продолжает вести деятельность на спецрежиме по окончанию действия договора с одним из заказчиков.

Самозанятый может не быть «идеальным», но чем больше указанных признаков, тем больше шансов избежать переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.

С самозанятым следует заключать правильный гражданско-правовой договор:

закреплен предмет договора (виды работ (услуг) их объем) и результат, который получит заказчик;

определен конкретный срок выполнения работы;

стоимость работы зависит от объемов, определяется на основании прайса;

порядок оплаты не привязан к числам выдачи зарплаты, зависит от сроков сдачи результата работ (услуг);

предусмотрена обязанность самозанятого своевременно формировать и направлять заказчику счета, чеки, самостоятельно уплачивать налоги;

предусмотрена обязанность самозанятого незамедлительно уведомить заказчика при снятии с учета в качестве плательщика НПД, в случае нарушения – штраф и компенсация убытков заказчика.

Распространенные ошибки в договорах с самозанятыми:

в предмете договора закреплена трудовая функция (работа определенного рода в соответствии с должностной инструкцией);

указана должность, в соответствии со штатным расписанием;

указана дата начала работы (нет даты окончания);

установлена ежемесячная в определенной сумме оплата труда (допустима для договоров абонентского обслуживания согласно тарифам);

в течение календарного года ежемесячный размер вознаграждения не меняется (исключение – годовое абонентское обслуживание);

закреплен жесткий контроль со стороны заказчика;

наличие дополнительных гарантий для работника (больничные, отпуска, выходные дни и пр.).

Самозанятые при заключении договора с заказчиком не должны подписывать следующие документы:

— документы кадровой деятельности работодателя (графики работы и отпусков, документы о направлении в командировку, возложении обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о полной материальной ответственности);

— расчетные листы о начислении заработной платы;

— документы хозяйственной деятельности заказчика (товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, журнал посетителей и пр.);

— документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, карта специальной оценки условий труда и пр.)

Резюмируя: на мой взгляд, не нужно отказываться от работы с самозанятыми. Необходимо делать это грамотно, и тогда налоговые органы не признают ваше сотрудничество незаконной схемой минимизации налогообложения.