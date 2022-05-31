Мэр Новосибирска поручил «выдать» паспорта городским дорогам и тротуарам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил составить технические паспорта дорожного хозяйства по каждому району города — в них будет задокументировано состояние дорог и тротуаров для последующего ремонта. На эту работу градоначальник отвёл месяц.

Создать технические паспорта дорожного хозяйства для проведения ремонтных работ до 2025 года глава города поручил на аппаратном совещании в мэрии 31 мая.

Как отметил мэр, такое распоряжение он ранее уже давал, однако сейчас оно будет внесено в протокол.

«Чтобы по каждому району было понятно, какие дороги и в каком объёме нужно отремонтировать в 2022, 2023, 2024 годах и так далее», — сказал Анатолий Локоть, отметив, что работу нужно провести в течение месяца.

Мэр подчеркнул, что необходимо зафиксировать техническое состояние как проезжей части, так и тротуаров. При этом нужно отталкиваться не от финансовых возможностей, а от реального технического состояния дорог.

«Давайте мониторить свое дорожное хозяйство, чтобы у нас было представление технического состояния, тогда нам легче будет говорить о финансировании», — сказал мэр.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, где и когда этим летом в Новосибирске будут перекрыты улицы.