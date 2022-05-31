Клиенты Сбера приобрели более 9,5 тысяч квартир в Сибири с использованием эскроу-счетов

Сбер продолжает успешно применять эскроу-счета в работе с покупателями жилья на первичном рынке – с начала года клиенты Сибирского банка открыли более 9,5 тысяч эскроу-счетов на сумму около 40 млрд рублей. Площадь всех квартир, строящихся на данных условиях, составляет более 2,7 млн кв. м.

Эскроу-счет – специальный счет, на который покупатель недвижимости вносит свои денежные средства, а банк перечисляет средства застройщику после ввода объекта в эксплуатацию. Застройщик для возведения дома оформляет проектное финансирование. С начала года Сибирский Сбербанк выдал застройщикам кредитов на сумму порядка 140 млрд рублей.

«Одна из главных задач Сбера – обеспечить безопасность сделок и операций наших клиентов. Эскроу-счета – это финансовый инструмент, который при своей простоте позволяет исключить невыполнение обязанностей одной из сторон, – комментирует заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Сергей Кузнецов. – Примечательно и то, что заключить сделку каждый клиент может не выходя из дома – функционал доступен в мобильном приложении. Развитие таких дистанционных сервисов позволит увеличить долю электронных операций с недвижимостью».

Открытие счета эскроу в Сбере доступно в режиме онлайн. Благодаря этой технологии значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для покупателя.