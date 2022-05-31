МТС приглашает сибирских предпринимателей на вебинар по видеоаналитике

31 мая VisionLabs и #CloudMTS проведут бесплатный вебинар по облачным сервисам видеоаналитики, благодаря которым компании смогут повышать качество сервиса в пунктах обслуживания и развивать новые бизнес-направления «Умная видеоаналитика на 360 градусов: безопасность, развитие бизнеса, улучшение сервиса».
Системы видеоаналитики помогают эффективно использовать данные с видеокамер. В условиях новой реальности, когда компании столкнулись с проблемой закупок серверов, видеоаналитика в облаке открывает бизнесу доступ к инновациям.
Программа вебинара:
- Видеоаналитика и безопасный контроль доступа: как умные камеры идентифицируют лица в офисах, заводах, в транспортных узлах, на городских улицах и т.д.
- Банковские технологии: удаленное подтверждение личности клиента, борьба с внешними и внутренними нарушителями, биометрический эквайринг — актуально на фоне отключения международных платежных сервисов Apple/Google/Samsung Pay.
- Знай своего клиента: анализ трафика в торговых точках, определение постоянных клиентов, обнаружение воров и мошенников.
- Транспортные решения: распознавание марки, модели, типа транспортного средства и государственных регистрационных знаков.
Вебинар может быть интересен, в первую очередь, промышленным предприятиям, владельцам коммерческой недвижимости, банкам и страховым компаниями, транспортным организациям и торговым сетям.
Начало в 15:00 по новосибирскому времени.