Новосибирский центр компетенций подтвердил успешную работу по нацпроекту

Новосибирский центр компетенций получил сертификат об успешной работе в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Документ подтверждает грамотное применение методик Федерального центра компетенций.

Как подчеркнули в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, успешное прохождение сертификации также свидетельствует о высоком профессионализме сотрудников центра и слаженной работе команды.

Оценка работы в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» обязательная для всех региональных центров компетенций страны и проходит раз в год.

Комиссия по сертификации Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, созданного на базе АИР, работала в Новосибирске два дня. В её состав вошли представители Минэкономразвития России, ФЦК, представители РЦК и органов исполнительной власти Пермского и Хабаровского краёв.

Для оценки деятельности РЦК комиссия дистанционно отслеживает выполнение целевых показателей, затем выезжает на два предприятия, а также проверяет работу учебной площадки «Фабрика процессов».

Члены комиссии посетили завод «ЖБИ-5», где проект завершился в конце 2021 года и компанию по производству дверей «Мирадор», где полугодовой этап реализации нацпроекта ещё идёт.

«В целом система организации РЦК на 100% соответствует критериям сертификации. Комиссия предоставила региональным экспертам подробную обратную связь и обозначила зоны развития», – цитирует АИР Новосибирской области эксперта ФЦК, руководителя проекта отдела по работе с РЦК, консультантами и партнёрами Вячеслава Тихомирова.

Сейчас проекты с поддержкой экспертов РЦК реализуются на 23 предприятиях. Активно идёт обучение на «Фабрике процессов»: с момента начала работы площадки в ноябре 2020 года тренинги прошли уже более тысячи человек.