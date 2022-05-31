В 2022 году Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует заменить и отремонтировать в Новосибирске 47 км теплосетей – эту цифру представители компании назвали в ходе отчетного мероприятия 25 мая. Сейчас одним из наиболее беспокоящих горожан вопросов является то, как теперь Новосибирск будет жить, если столько важных улиц перекопано.

Всего за предшествующий отопительный сезон теплоэнергетики выявили и устранили свыше двух тысяч дефектов. При этом, если в целом по городу прирост числа аварий составил 7%, то на магистральных трубопроводах повреждений стало больше на 27%. Фактически, почти каждая четвертая авария на теплосетях в 2021-22 году произошла на магистрали. Всего отключения горячей воды в течение отопительного сезона произошли в 13 770 домах, что на 43%, чем в прошлом отопительном сезоне.

Однако, по словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, в числе положительных трендов завершившегося отопительного сезона можно назвать то, что длительных отключений удалось избежать, в отличие от предыдущего. Об этом он сообщил на прошедшем в конце мая мероприятии СГК, которое было посвящено подведению итогов отопительного сезона.

Чтобы в новом сезоне число порывов перестало расти, одной из ключевых мер стал переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения – так делают многие города, где состояние коммуникаций находится в тяжелом состоянии.

Результат уже виден: если в 2021 году было заменено всего около 2 км трубопроводов, то в этом только труб большого диаметра предполагается заменить 12 км. А общий объем перекладки теплосетей, без учета модернизаций и новых подключений, составит до конца 2022 года, по словам Дмитрия Перязева, 15 км.

Выбор участков, подлежащих капитальному ремонту в этом году, по словам представителей СГК, делался, в первую очередь, исходя из аварийности участка в предыдущие периоды, количества подключенных потребителей, а также условий прохождения трассы – наличия крупных автодорог, трамвайных путей и так далее.

«К концу отопительного сезона были составлены графики, районные администрации передали ресурсникам списки первоочередных объектов, – прокомментировал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. – Они размещены на улицах с максимальным трафиком, в том числе те, где планировались праздничные мероприятия. Сейчас работа продолжается».

В программу капремонта на этот год вошли следующие участки тепловых сетей:

два участка (326 и 338 метров) 800-мм магистральной трубы по улице Сибиряков-Гвардейцев, два участка (630 и 194 метра) магистральных трасс по улице Котовского, два участка (416 и 268 метров) 700-мм магистрали по улице Серебренниковской, 360 метров 1000-мм теплотрассы по улице Островского, 316 метров 700-мм теплотрассы по улице Кропоткина, 380 метров 400-мм трубы по улице Дмитрия Донского, 80 метров теплотрассы на площади Лыщинского на въезде на дамбу Октябрьского моста, техническое перевооружение 934 метров 700-мм магистральной теплотрассы под Октябрьским мостом, техническое перевооружение 90 метров 700-мм магистральной теплотрассы по улице Писарева, техническое перевооружение 540 метров 1000-мм магистральной теплотрассы по улице Троллейной, техническое перевооружение 889 метров 700-мм магистральной теплотрассы по улице Ватутина, техническое перевооружение 852 метров 800-мм магистральной теплотрассы по улице Тульской, техническое перевооружение 1538 метров 700-мм магистральной теплотрассы по улице Котовского, техническое перевооружение 1383 метров 500-мм магистральной теплотрассы по улице Семьи Шамшиных, техническое перевооружение 1110 метров 700-мм магистральной теплотрассы по улице Серебренниковской, техническое перевооружение 210 метров 1000-мм магистральной теплотрассы по улице Автогенной, техническое перевооружение 1246 метров с 400-мм на 600-мм теплотрассы по улице Бориса Богаткова.

На ряде приведенных выше участков диаметр магистралей будет расширен для увеличения производительности. По словам исполнительного директора Новосибирской теплосетевой компании Максима Рябенко, о полной замене металлических труб на полимерные, то есть, не подлежащие коррозии, речи пока не идет (в первую очередь, по причине цены), но на ряде участков, наиболее аварийных с точки зрения внешних условий – например, на улице Автогенной, где за пять лет выявлено тридцать дефектов, будут проложены предизолированные трубы.

Шестикратный годовой прирост объемов перекладки на теплосетях СГК стал возможен в этом году, в условиях планируемого перехода Новосибирска в ценовую зону. Стартовала 10-летняя программа с объемом инвестиций в теплосети города 20,5 млрд рублей.

На публичном отчете работы компании за 2021 год Андрей Колмаков назвал сумму вложений в тепловую инфраструктуру города до конца года. Она составила почти 5 млрд рублей. На эти деньги СГК планирует заменить, отремонтировать и модернизировать 47 км тепловых сетей – только на эту цель будет выделено почти 2 млрд рублей.

В то же время Новосибирск столкнулся с теми же проблемами, которые встретили другие сибирские города, пришедшие в ценовую зону раньше – от Рубцовска до Красноярска. Передвигаться по городу стало заметно труднее. Особенно сильно это заметно в мае, когда работы начались на 16 из 20 планируемых на этот год участках.

«Уже сделан ряд ограничений дорожного движения, самое резонансное – перекрытие на улице Ватутина. Кроме того, работы потребовали заузить две улицы-спутники Красного проспекта: Серебренниковскую и Семьи Шамшиных, – привел примеры Андрей Колмаков. – И это только начало, в следующем году планируем увеличение объемов перекладки теплотрасс, участков будет больше. Напряженно, но надо. К сожалению, сейчас по-другому быть не может: либо сети делаем, либо комфортно передвигаемся по городу».

Какие улицы уже перекрыты?

Четная сторона улицы Серебренниковской от улицы Максима Горького до Октябрьской магистрали была закрыта в начале мая и останется закрытой до конца августа.

от улицы Максима Горького до Октябрьской магистрали была закрыта в начале мая и останется закрытой до конца августа. Улица Котовского от дома №7 до перекрестка с улицей Пермитина также закрылась в начале мая. Также перекрыт участок от Ватутина до улицы Дружбы – он откроется 15 июля. Полностью завершить работы на ней планируется 25 августа.

от дома №7 до перекрестка с улицей Пермитина также закрылась в начале мая. Также перекрыт участок от Ватутина до улицы Дружбы – он откроется 15 июля. Полностью завершить работы на ней планируется 25 августа. Подъем с Ипподромской на улицу Писарева был сужен в мае.

был сужен в мае. Участок улицы Троллейной от перекрестка с улицей Кирзаводской до точки за перекрестком с улицей Немировича-Данченко полностью перекрыт.

от перекрестка с улицей Кирзаводской до точки за перекрестком с улицей Немировича-Данченко полностью перекрыт. Улица Ватутина между площадью Маркса и Новогодней будет перекрыта до 10 июня.

между площадью Маркса и Новогодней будет перекрыта до 10 июня. Въезд с улицы Никитина на Автогенную будет закрыт с середины мая до конца июня.

будет закрыт с середины мая до конца июня. Улица Островского закрылась 19 мая на участке от дома №144 до перекрестка с улицей Селезнева. Перекрытие будет снято 16 июня.

закрылась 19 мая на участке от дома №144 до перекрестка с улицей Селезнева. Перекрытие будет снято 16 июня. Поэтапное перекрытие улицы Семьи Шамшиных началось 21 мая и продлится до 1 сентября.

началось 21 мая и продлится до 1 сентября. Часть улицы Кропоткина была сужена 27 мая в районе зданий №271 и №130/5. Откроется 5 августа.

Какие улицы еще перекроют?

Улицу Бориса Богаткова с 5 июня по 1 сентября.

с 5 июня по 1 сентября. Октябрьскую магистраль. По мере продвижения ремонта теплотрассы по улице Серебренниковской, потребуется заменить часть трубы на перекрестке с Октябрьской магистралью. Однако полного перекрытия такой важной улицы не планируется, но она будет сужена в несколько этапов. Сужение начнется 27 июня.

По мере продвижения ремонта теплотрассы по улице Серебренниковской, потребуется заменить часть трубы на перекрестке с Октябрьской магистралью. Однако полного перекрытия такой важной улицы не планируется, но она будет сужена в несколько этапов. Сужение начнется 27 июня. Улицу Ипподромскую. С 1 июля и вплоть до середины сентября улица будет поэтапно сужаться. До 18 августа будет сужен участок со стороны дома №44, с 19 по 24 августа – по центру проезжей части, с 25 августа по 15 сентября – со стороны дома №271 до улицы Кропоткина.

С 1 июля и вплоть до середины сентября улица будет поэтапно сужаться. До 18 августа будет сужен участок со стороны дома №44, с 19 по 24 августа – по центру проезжей части, с 25 августа по 15 сентября – со стороны дома №271 до улицы Кропоткина. Улицу Селезнева в рамках ремонта теплотрассы по улице Островского. Ориентировочные сроки – с 8 июля до 31 августа.

Когда починят дороги?

У СГК после ремонтов в отопительный сезон 2021-2022 годов в Новосибирске накопилось 818 разрытий, из которых около 650 объектов уже благоустроены. В ближайшие дни, по словам Андрея Колмакова, компания завершит работы и по остальным участкам.

Сезон, когда можно проводить полноценное благоустройство, начался с середины апреля, когда производители асфальта полностью возобновили работу. Дмитрий Перязев пояснил, что до этого времени СГК и другие ресурсоснабжающие компании, такие как РЭС, «Горводоканал» и прочие проводили благоустройство в «зимнем» варианте, с помощью бетона и щебня. По итогам летних работ дороги будут асфальтироваться сразу – и работы должны завершиться к концу сентября.