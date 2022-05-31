В мэрии Новосибирска создают рабочую группу по наружной рекламе

Власти Новосибирска формируют рабочую группу по созданию новых правил размещения наружной рекламы в городе. Структура будет работать на базе одной из комиссий горсовета.

Новый документ, регламентирующий размещение рекламных баннеров на улицах Новосибирска, включит в себя архитектурный регламент и схему размещения конструкций, сообщили в мэрии города.

По словам начальника управления художественного облика Новосибирска Олега Хорошунова, сейчас город перенасыщен рекламными конструкциями, и перед властями стоит задача выработать критерии для их сокращения.

«К нам в управление и депутатам поступают различные предложения по размещению рекламы. Сейчас необходимо их объединить, создать серьезный документ на будущее, содержащий новые правила, архитектурный регламент, схему размещения конструкций», — цитирует пресс-служба мэрии Олега Хорошунова.

Глава ведомства подчеркнул, что при создании новых правил необходимо соблюсти баланс между интересами жителей, города и бизнеса. Для этого, по словам ректора Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна Натальи Багровой, к разработке документа планируется привлечь представителей академического, научного и экспертного сообществ.

Рабочая группа будет создана на базе комиссии городского Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству. В ней, по словам председателя комиссии Андрея Любавского, примут участие представители общественных организаций, исполнительной власти, а также операторы рекламного рынка.

Как подчеркнули в мэрии, в последние годы в Новосибирске ведётся активная работа по сокращению уличной рекламы в целях минимизации так называемого «визуального шума». Сейчас в Новосибирске установлено 1 285 крупных отдельно стоящих рекламных конструкций. За прошлый год было демонтировано 220, а за четыре месяца текущего – 70, в том числе 45 – в формате три на шесть метров. В основном они были ликвидированы за счёт операторов без привлечения бюджетных средств.

В результате такой работы количество рекламных баннеров сократилось в том числе на улицах Советской, Нарымской, Депутатской, Кирова, проспекте Маркса, Октябрьской магистрали, Красном проспекте и площади Калинина, а на Вокзальной магистрали демонтировали около 60% стендов. Коммерческие конструкции также убрали с площадок возле театра «Глобус», часовни на Красном проспекте и храма у Нарымского сквера.

В этом году в ходе мониторинга на улицах города выявили 152 незаконно размещённых рекламных баннера. Как отметили в мэрии, на такие объекты дальнейшая работа будет направлена в первую очередь.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие проблемы мешают Новосибирску в наведении порядка в сфере наружной рекламы. Началу крупной «зачистки» города от коммерческих баннеров послужил арест экс-руководителя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни в сентябре 2020 года. Чиновнику вынесли приговор в апреле в том числе за вязки при выдаче разрешений на размещение наружной рекламы.