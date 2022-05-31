С февраля спрос на услуги ВЭД в Новосибирске вырос почти в пять раз

За февраль-апрель 2022 года количество новосибирских компаний малого бизнеса, пользующихся банковскими услугами по сопровождению внешнеэкономической деятельности выросло в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит новосибирский филиал Росбанка. «Сегодня выбор финансового партнера становится ключевым, важным становится буквально все — от сервиса на местах до позиции на рынке в целом», – отметил директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин.

По его словам, пост спроса предпринимателей на услуги ВЭД в первую очередь обусловлен необходимостью поддержания бесперебойной работы бизнеса в текущих экономических реалиях.

В основном за финансированием обращаются предприниматели из сферы торговли – на них приходится 90% клиентов ВЭД. Также активными участниками ВЭД являются компании, занимающиеся закупкой оборудования (10%). Основные платёжные валюты – китайские юани, доллары США, евро. По данным Росбанка, новосибирские компании малого бизнеса в основном ведут торговые операции с Китаем и Турцией.