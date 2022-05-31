Красноярск и Омск обогнали Новосибирск в рейтинге городов по обеспеченности банковской инфраструктурой

Аналитическая компания Marketing Logic оценила уровень развития банковской инфраструктуры в российских «городах-миллионниках». Первые 3 места в рейтинге заняли Казань, Красноярск и Екатеринбург. Новосибирск в свою очередь не попал даже в топ-10.



Красноярск занял второе место в России и первое в Сибири по уровню банковской инфраструктуры. По данным Marketing Logic на 10 тысяч горожан в Красноярске приходится 6 банков и 29 банкоматов. На 4 месте в рейтинге по России оказался Омск (6 банков, 28 банкоматов). Новосибирск оказался лишь на 12-ой строчке (5 банков, 24 банкомата). Столица России — Москва — заняла 14-ое место (5 банков, 17 банкоматов).

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» изучил, как изменилось количество банковских офисов в регионе, и с чем связана такая динамика. Среди причин участники рынка называли цифровизацию, экономию на издержках, необходимость в переформатировании офисов, M&A-сделки, требования регулятора.

Количество банковских офисов и банкоматов на 10 тысяч горожан в разных «городах-миллионниках» России

Город Количество банков Количество банкоматов Среднее значение 1 Казань 8 29 19 2 Красноярск 6 29 18 3 Екатеринбург 6 28 17 4 Омск 6 28 17 5 Воронеж 7 26 17 6 Челябинск 7 27 17 7 Уфа 7 26 16 8 Волгоград 6 26 16 9 Нижний Новгород 6 25 16 10 Пермь 6 25 16 11 Самара 5 23 14 12 Новосибирск 5 23 14 13 Ростов-на-Дону 6 21 13 14 Москва 5 17 11 15 Санкт-Петербург 4 15 9

Данные: Marketing Logic