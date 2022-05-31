Красноярск и Омск обогнали Новосибирск в рейтинге городов по обеспеченности банковской инфраструктурой

Аналитическая компания Marketing Logic оценила уровень развития банковской инфраструктуры в российских «городах-миллионниках». Первые 3 места в рейтинге заняли Казань, Красноярск и Екатеринбург. Новосибирск в свою очередь не попал даже в топ-10.
Красноярск занял второе место в России и первое в Сибири по уровню банковской инфраструктуры. По данным Marketing Logic на 10 тысяч горожан в Красноярске приходится 6 банков и 29 банкоматов. На 4 месте в рейтинге по России оказался Омск (6 банков, 28 банкоматов). Новосибирск оказался лишь на 12-ой строчке (5 банков, 24 банкомата). Столица России — Москва — заняла 14-ое место (5 банков, 17 банкоматов).
Напомним, что ранее «Континент Сибирь» изучил, как изменилось количество банковских офисов в регионе, и с чем связана такая динамика. Среди причин участники рынка называли цифровизацию, экономию на издержках, необходимость в переформатировании офисов, M&A-сделки, требования регулятора.
Количество банковских офисов и банкоматов на 10 тысяч горожан в разных «городах-миллионниках» России
|Город
|Количество банков
|Количество банкоматов
|Среднее значение
|1
|Казань
|8
|29
|19
|2
|Красноярск
|6
|29
|18
|3
|Екатеринбург
|6
|28
|17
|4
|Омск
|6
|28
|17
|5
|Воронеж
|7
|26
|17
|6
|Челябинск
|7
|27
|17
|7
|Уфа
|7
|26
|16
|8
|Волгоград
|6
|26
|16
|9
|Нижний Новгород
|6
|25
|16
|10
|Пермь
|6
|25
|16
|11
|Самара
|5
|23
|14
|12
|Новосибирск
|5
|23
|14
|13
|Ростов-на-Дону
|6
|21
|13
|14
|Москва
|5
|17
|11
|15
|Санкт-Петербург
|4
|15
|9
Данные: Marketing Logic