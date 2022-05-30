В Новосибирске прошел крупнейший ИТ-форум CodeFest

28-29 мая на площадке новосибирского Экспоцентра прошел ИТ-форум CodeFest-2022. В этом году было зарегистрировано свыше 2300 участников.

Напомним, что CodeFest является крупнейшим ИТ-форумом, организуемым в Новосибирске. Первое мероприятие под этим брендом было проведено в 2010 году еще в стенах одного из корпусов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Его организаторами выступили Евгений Васильков и Артем Кудзев, работавшие на тот момент в 2ГИС. Первый CodeFest собрал 500 участников и был сугубо локальным мероприятием. Через 5 лет в нем приняло участие уже свыше 1700 человек, а местом проведения c 2014 года является новосибирский Экспоцентр. В 2019 году в форуме приняло участие около 3000 человек. Помимо Новосибирска организаторы CodeFest стали проводить аналогичный форум в Москве под брендом FrontFest.

В 2020 году CodeFest был отменен из-за пандемии, а в 2022 году прошел в гибридном формате, объединяя и онлайн, и офлайн. Согласно данным сайта форума, в этом году было зарегистрировано почти 2500 участников. Программа CodeFest была насыщенной – в рамках форума прошло более 100 докладов, большинство из которых были посвящены ИТ-разработке и ориентированы на отдельные категории специалистов — от front-end и back-end-разработчиков до дизайнеров, продакт-менеджеров, тимлидов, HR-ов.

Открывал CodeFest-2022 директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант. Спикер, широко известный на федеральном уровне, рассказывал, «кому в метавселенных жить хорошо». А во второй день профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Савватеев ярко и занимательно говорил о знаменитых нерешенных проблемах школьной математики.

Абсолютное большинство докладов было ориентировано на программистов. В то же время на форуме обсуждалась ситуация на кадровом рынке ИТ-специалистов, а также поднимались универсальные вопросы, касающиеся управления персоналом в ИТ-компаниях.

Про ситуацию на кадровом рынке стоит рассказать подробнее, потому что этой теме была посвящена одна из дискуссий в рамках форума. Ее участниками стали представители сферы найма ИТ-специалистов. Оценивая текущую ситуацию и делясь своими наблюдениями, они сошлись на том, что после сильного оттока в марте значительная часть разработчиков все же вернулась в страну. «Кто-то уезжал спонтанно, под влиянием страха, кто-то осознанно, так как стало сложно получать валютную выручку. Но по факту жить за границей оказалось не так просто, и люди стали возввращаться», – отметил модератор дискуссии, основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов.

В свою очередь HR-директор iSpring Вера Маневич, выделила сразу несколько актуальных трендов на рынке найма ИТ-специалистов. По ее словам, во-первых, происходит возвращение к рынку работодателя. Прошли времена, когда разработчик мог пойти в «желтую компанию», получить там привлекательное предложение, пойти с ним в «красную компанию», чтобы получить еще более интересный оффер, потом в «синюю компанию», и.т.д. Сейчас этот принцип уже не работает. Во-вторых, если раньше ИТ-специалистам, например, из Барнаула было логично приезжать в Новосибирск, чтобы претендовать на более высокий доход (а новосибирцам, соответственно, переезжать в Москву), то теперь произошло выравнивание «вилок зарплат». Таким образом, с точки зрения оплаты труда уже не будет иметь значения, где территориально находится сотрудник. В-третьих, вера людей в стабильность отдельных крупных компаний разрушилась. Потенциальные соискатели на сегодня боятся переходить в новую компанию, так как высоко оценивают риски прохождения испытательного срока. Если же компания сразу готова взять соискателя в штат, то это для нее хорошая возможность получить квалифицированных специалистов. В-четвертых, сегодня происходит сокращение HR-специалистов, поэтому для этой категории сотрудников наступили непростые времена. Что касается мировых HR-трендов, то к ним можно отнести возврат людей в офисы.

Впрочем, на фоне текущей ситуации новый импульс для найма айтишников получили компании с госучастием. Илья Христолюбов, представляющий Томский инcтитут Роснефти, отметил, что в компании активно нанимали новых сотрудников и в 2022 году. Опираясь на свои наблюдения, он выразил уверенность, что специалисты ИТ-сектора стали все чаще рассматривать госкомпании в качестве мест для работы, поскольку на фоне нестабильности соискатели делали выбор в пользу организаций, которые точно не покинут рынок – речь в частности о ЦБ, «Газпроме» и других компаниях. Кроме того, он также отметил, что в представляемой им компании айтишники «работают по другим правилам, чем все другие подразделения предприятия, иначе их было бы невозможно нанять». Таким образом, госкомпании также извлекли для себя плюсы в сложившейся ситуации с точки зрения ИТ-специалистов. То же самое можно отнести и к холдинга VK, который, воспользовавшись блокировкой ряда западных соцсетей, усилил свои позиции и увеличил количество нанимаемых сотрудников.

В целом участники дискуссии констатировали, что ситуация на ИТ-рынке стабилизировалась. И если с конца февраля по конец апреля многие мероприятия формата «мит-апов» в сфере ИТ не проводились из-за отсутствия желающих, то теперь произошло возвращение к привычному формату коммуникаций.