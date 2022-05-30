Родственников экс-заммэра Барнаула осудили за неуважение к суду

Суд вынес приговор жене и сыну бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина по делу об оскорблении участников судебного разбирательства. Им назначено наказание в виде штрафа и обязательных работ.

Суд вынес приговор родственникам осужденного за коррупционные преступления экс-заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Напомним, в сентябре прошлого года экс-заместителя мэра Барнаула Сергея Демина признали виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом в 15,1 млн рублей. Как сообщили в ведомстве, после оглашения приговора родственники фигуранта дела оскорбили прокурора и судью.

«Супруга и сын бывшего чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания», — указано в сообщении.

Кроме того, спустя два дня сын Демина посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника УФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

Родственники бывшего заместителя мэра Барнаула признали вину в содеянном. Сыну Демина назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 30 тыс. рублей, жена бывшего чиновника получила 300 часов обязательных работ.