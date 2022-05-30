Правоохранители заподозрили новосибирца в реабилитации нацизма

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении местного жителя. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«17 апреля 2022 года на территории города Новосибирска 41-летний местный житель в одной из социальных сетей опубликовал сообщения и комментарии, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси», — сообщили в ведомстве.

При этом, по данным следствия, мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети.

Новосибирца обвинили в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В ходе обыска у фигуранта дела правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие. Отмечается, что преступление выявлено совместно с оперативными сотрудниками МВД России по Новосибирской области.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе допроса вину в совершенном преступном деянии фигурант дела не признал.

Напомним, в начале мая в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту публичного унижения ветерана Великой Отечественной войны. Оскорбление допустил местный житель в социальных сетях.