В новосибирском Экспоцентре закрылся крупный салон по продаже автомобилей с пробегом

Свою работу прекратил салон крупнейшей новосибирской сети по продаже автомобилей с пробегом Autoсity в Экспоцентре. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили трое участников новосибирского авторынка. Cалон в Экспоцентре также не фигурирует на сайте AutoCity.

Напомним, что компанию Autoсity можно считать самым активно развивающимся участником рынка автомобилей с пробегом в Новосибирске. Изначально ее бизнес начинался с салона на Волочаевской, к которому в дальнейшем добавился салон на Красном проспекте (в здании «Мегаса» около Автовокзала), а также кузовной центр на Выборной. В 2021 году компания продолжила увеличивать масштабы своей деятельности – 1 декабря был торжественно открыт новый салон во Владивостоке, а в середине декабре запущен автокомплекс на Большевистской общей площадью 1500 кв.м., который стал самым большим в Новосибирске. Также в 2021 году мэрия Новосибирска выдала Autoсity разрешение на строительство салона на улице Тайгинской. В канун Нового года компания взяла под управление салон Drivexpo, располагающийся в новосибирском Экспоцентре.

Как отмечал тогда основатель сети Autocity Евгений Пшеничников, мощности этой площадки позволяют размещать 1000 автомобилей с возможностью увеличения до 5000. Первоначально площадь салона составляла 8000 кв.м., однако в дальнейшем в Autocity рассматривали возможность ее увеличения в 2 раза. Масштабированию бизнеса должно было поспособствовать и наличие рядом с Экспоцентром неосвоенных земельных участков, позволяющих в перспективе построить на них дополнительные автосалоны.

Вместе с тем, с учетом текущей ситуации на авторынке многие его участники были вынуждены скорректировать свои планы, оптимизируя формат своего присутствия. По информации «Континента Сибирь», в Autocity приняли решение пересмотреть структуру автосалонов в связи с текущей ситуацией на рынке. Автосалон в Экспоцентре, несмотря на его масштабы, оказался не совсем удобным в географическом плане. Поэтому на текущий момент под брендом Autocity в Новосибирске продолжат работать салоны на Большевистской, на Красном проспекте и Волочаевской, а также кузовной центр на Выборной.

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