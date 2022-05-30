Ремонт моста через реку Издревая под Новосибирском завершат летом 2022 года 

В Новосибирской области ремонт моста через реку Издревая планируется завершить к 1 июля. Сооружение было возведено в 1973 году и является одним из самых высоких мостов в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области, специалисты планируют сократить срок проведения работ и завершить ремонт моста через реку Издревая к началу июля текущего года. Объект находится на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

«Работы по ремонту начались в апреле 2022 года и по планам должны продлиться до 1 ноября. ТУАД работает с подрядчиком о сокращении сроков ремонта до 1 июля», — указанно в сообщении.

Отмечается, что работы по ремонту моста выполняет ООО «Мосты Сибири» по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик, в частности, армирует и устанавливает опалубку монолитного участка тротуаров, проводит ремонт поверхности балок, красит опоры сооружения и другое.

«Большая часть работ всего моста производится в подмостовой зоне, скрытой от водителей. По проекту подрядчик также должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах, береговые опоры. После этого будет уложен слой покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка», — уточнили в ТУАД региона.

Для ускорения сроков ремонта моста было увеличено количество работников, сами работы будут выполняться в две смены. Кроме того, разработан и утвержден новый календарный производственный график с учетом увеличения специалистов и сокращения сроков ремонта.

«Проработан вариант досрочного снятия ограничения движения по проезжей части до окончания всех работ и открытие второй полосы после окончания работ по ремонту деформационных швов», — уточнили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Отмечается, что мост через реку Издревая был построен в 1973 году, он является одним из самых высоких в Новосибирской области. По данным сайта госзакупок, контракт на выполнение ремонтных работ на объекте был подписан в конце прошлого года, его цена составила более 41 млн рублей.

Напомним, в начале мая в Новосибирске определили подрядчиков контрактов по выполнению ремонта путепровода на Октябрьской магистрали, а также мостов на улицах Эйхе и Ватутина через реки Иня и Тулу. Ремонтные работы планируется завершить до 1 ноября 2022 года.