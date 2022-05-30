Последние «ковидные» ограничения хотят снять в Новосибирской области

Роспотребнадзор рассматривает решение о снятии «ковидных» ограничений при посещении театров и кинотеатров в Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников эти меры поддержал.

В Новосибирской области планируется снять часть ограничений из-за COVID-19, касающихся допустимого количества зрителей в театрах и кинотеатрах. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 30 мая.

Как сообщил на совещании руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, планируемые меры связаны со снижением распространения «ковида» в регионе. Так, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области упала на 15%.

«На оперштабе рассматривался вопрос о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Отправили на рассмотрение — по снятию ограничений на количество зрителей в кинотеатрах, театрах», — сказал Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Глава ведомства также отметил, что, несмотря на стабилизацию эпидемиологического процесса, пока следует соблюдать необходимые профилактические меры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании сообщил, что меры по снятию очередных «коронавирусных» ограничений поддерживает.

Напомним, в ноябре 2021 года в Новосибирской области приняли решение увеличить наполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах и концертных организациях до 70% при условии предъявления QR-кода. Требования свидетельства о прохождении вакцинации, а позже и обязательный масочный режим упразднили в регионе в марте 2022 года.