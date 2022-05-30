Правительство Новосибирской области утвердило программу содействия занятости молодёжи до 2030 года

В Новосибирской области принята программа по содействию занятости молодёжи до 2030 года. На её реализацию будет направлено более 250 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

Программа «Содействие занятости молодёжи в Новосибирской области на период до 2030 года» была принята на заседании правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова 30 мая.

Документ представила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Министр подчеркнула, что реализация программы направлена на создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодёжи, формирование карьерных стратегий молодых людей в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностями регионального рынка труда в квалифицированных кадрах, а также снижение рисков незанятости этой категории в Новосибирской области.

Выполнение плана мероприятий региональной программы позволит к 2030 году снизить уровень зарегистрированной безработицы молодёжи в возрасте от 15 до 35 лет до 1%, увеличить долю юношей и девушек, получивших услуги по профессиональной ориентации, а также молодёжи, прошедшей профессиональные пробы, в том числе в рамках временного трудоустройства. Кроме того, согласно программе, планируется увеличить количество молодых специалистов, нашедших работу через центры занятости населения, и количество выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии).

Сроки реализации региональной программы – 2022-2030 годы. Общий объём её финансирования составляет порядка 257,7 млн рублей. Реализует программу разработчик документа – министерство труда и соцразвития региона.

В Новосибирской области также принят комплексный план мер поддержки трудоустройства молодёжи – как выпускников вузов и среднеспециальных учреждений профессионального образования, так и всех молодых жителей региона, ищущих работу. Документ создан по поручению главы региона, его основными задачами являются мотивация и создание дополнительных возможностей трудоустройства не только выпускников, но и молодёжи в целом. Мероприятия плана направлены на интеграцию между потребностью предприятий, которые готовы взять к себе на работу молодых специалистов, и желанием самих выпускников вузов и учреждений профессионального образования.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области приняты меры по поддержке подготовки квалифицированных IT-кадров.