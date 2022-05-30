Суд в Кузбассе оставил под стражей президента холдинга «СДС» по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

Суд в Кузбассе оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на продление сроков содержания под стражей фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная».

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты на постановления о продлении ареста фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту аварии на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба суда.

Постановления о продлении ареста обжаловали первый заместитель директора шахты «Листвяжная» Андрей Молоствов и его адвокат, а также адвокаты в защиту интересов инспектора территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, экс-технического директора АО ХК «СДС-Уголь» Антона Якутова и президента холдинга «СДС» Михаила Федяева.

Отмечается, что обжалуемыми постановлениями в отношении Семыкина был продлен срок содержания под стражей до 26 июля 2022 года, Молоствова — до 25 июля, Якутова и Федяева — до 14 июня.

«По итогам судебных заседаний суд апелляционной инстанции обжалуемые постановления Заводского районного суда г. Кемерово оставил без изменения, апелляционные жалобы Молоствова А.Б. и адвокатов в защиту интересов обвиняемых — без удовлетворения» — указано в сообщении.

Кроме того, суд рассмотрел апелляционные жалобы экс-гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и его адвоката на постановление суда о продлении срока содержания под стражей до 14 июня текущего года. Жалобы оставлены без удовлетворения, постановление — без изменения.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метана погиб 51 человек, пятеро из них — горноспасатели. В апреле стало известно о том, что в отношении руководства шахты «Листвяжной» было возбуждено уголовное дело о взятках. По данным правоохранителей, фигуранты подозреваются в даче взяток представителям Ростехнадзора.