Суд в Новосибирске рассмотрит дело о гибели рабочего на стройке четвёртого моста через Обь

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о гибели рабочего при строительстве четвёртого моста через Обь. На скамье подсудимых оказался бывший сотрудник группы «ВИС».

Уголовное дело в отношении 37-летнего экс-сотрудника ООО «Производственная фирма «ВИС» было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области 30 мая.

По версии следствия, 1 февраля сотрудник компании не проконтролировал работу подчинённых, покинув стройплощадку в районе площади Будагова без приостановки работ.

«Мужчина не проконтролировал использование работниками средств индивидуальной защиты, включая страховочные привязи, в результате чего 44-летний бетонщик выпал в технологический проём этой платформы с высоты более 56 метров, получив несовместимые с жизнью телесные повреждения», — рассказали в прокуратуре.

Свою вину работник компании не признал. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье – пять лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовное дело направят на рассмотрение в Центральный суд Новосибирска.

Напомним, в ноябре 2021 года прораба обвинили в смерти рабочего во время проведения строительных работ в Новосибирской области.