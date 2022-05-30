Дело о хищении средств дольщиков ЖСК «Радужный» вернули в прокуратуру

Суд в Новосибирске вернул уголовное дело о хищении средств дольщиков микрорайона «Радужный» Верх-Тулы. Фигурантами дела выступают бывшие руководители ООО ИСК «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой» — застройщика и генподрядчика микрорайона.

Ленинский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело по обвинению в мошенничестве с денежными средствами дольщиков в отношении Сергея Варламова и Надежды Зибницкой, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, материалы дела в отношении бывшего руководства застройщика и генподрядчика микрорайона «Радужного» — ООО «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой» — поступили в суд в конце апреля текущего года. По версии следствия, фигуранты дела привлекали средства граждан под видом договоров участия в долевом строительстве домов в микрорайоне, однако свои обязательства по передаче квартир не выполнили.

Часть средств обвиняемые направили «на создание видимости активного строительства», остальным же они распорядились по собственному усмотрению. В региональном СУ СК РФ также отмечали, что обвиняемые не платили юрлицам и предпринимателями за услуги и поставку материалов при строительстве домов. В целях обеспечения причиненного ущерба на имущество фигурантов дела наложен арест стоимостью 29 млн рублей.

В пресс-службе Ленинского районного суда Новосибирска уточнили, что фигурантами дела выступают Сергей Варламов и Зибницкая Надежда. Варламова обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Зибницкой — три эпизода преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ, один по ч.3 ст. 159 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 165 УК РФ и п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

«Потерпевшими по делу проходит 146 человек. Общая сумма ущерба согласно обвинительному заключению, которое насчитывает 4 тома, составляет 157 133 504 рубля 91 копейка. 27.05.2022 в предварительном судебном заседании постановлением Ленинского районного суда г. Новосибирска дело возвращено в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ», — указано в сообщении.

Как сообщается в карточке дела на сайте суда, уголовное дело возвращено в прокуратуру в связи с тем, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса». Постановление не вступило в законную силу.

По данным Rusprofile, учредителями ООО Инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй» являются почетный строитель России Надежда Зибницкая (45% доли) и Александр Семенов (40%). До марта 2021 года в числе совладельцев компании также находилась Ольга Варламова. Единственным владельцем ООО «АльянсРегионСтрой» выступает Надежда Зинбицкая, ликвидатором — Сергей Варламов (ранее являлся гендиректором компании). Он вместе с Ольгой Варламовой руководил инвестиционной компанией «Базис-Инвест», потребительским жилищно-строительным кооперативом «Развитие» и другими.