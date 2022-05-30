В Гидрометцентре рассказали, когда улучшится пожароопасная ситуация в Сибири

Ситуация с природными пожарами в сибирских регионах должна улучшиться уже к 1 июня. Это связано с грядущим похолоданием в южной части Западной Сибири, сообщили в Гидрометцентре России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Романа Вильфанда 30 мая, с понедельника на юге Западной Сибири начинается похолодание. В связи с этим уже к 1 июня можно ожидать существенного снижения опасности возникновения природных пожаров.

«В понедельник в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае начнется постепенное, но сильное понижение температуры на 10-12 градусов», — сообщил синоптик, отметив, что в Новосибирской области уже в пятницу похолодает до +13…+15 градусов.

По словам главы Гидрометцентра России, в понедельник пожароопасная обстановка в сибирских регионах ещё сохранится, а в отдельных районах Иркутской области высокий класс пожароопасности будет сохраняться ещё определённое время.

Напомним, в этом году в регионах России вспыхнули масштабные природные пожары. Больше всего чрезвычайные ситуации затронули территории Урала, Дальнего Востока и Сибири. В частности, — Курганскую область и Красноярский край, где возбуждено 25 уголовных дел о неосторожном обращении с огнём.

По мнению специалистов, причинами масштабных пожаров стали в том числе проблемы с линиями электропередачи и неосторожное обращение с огнём. К тоже же, распространению огня способствовал сильный ветер.