Российский разработчик оборудования и программного обеспечения в области мониторинга атмосферного воздуха CityAir подвёл предварительные итоги полугодового исследования распространения сероводорода и аммиака в атмосфере.

Цель научно-исследовательского проекта компании CityAir в Новосибирской области — создать автоматическую систему мониторинга и модель прогнозирования траектории распространения неприятных запахов. Площадку для тестирования оборудования компании учёным предоставил Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро», поэтому в качестве маркеров запаха были выбраны сероводород и аммиак, наиболее характерные для животноводческих хозяйств.

Непрерывный многомесячный онлайн- мониторинг должен дать достоверную картину границ эмиссии запахов промышленного предприятия.

«Мы создали локальную сеть из 5-ти станций. Одна из них установлена на территории Кудряшовского свинокомплекса. Остальные станции – на разных расстояниях от территории предприятия. Исследование проводится в три этапа. На первом была подготовлена математическая модель, по которой рассчитывается содержание и распространение в воздухе сероводорода и аммиака. На втором этапе мы подтверждали эту модель при помощи полученной информации с установленных датчиков. В настоящее время начинается третий этап пилотного проекта – уточнение влияния всевозможных внешних факторов – температуры воздуха, ветра и пр. на усредненное значение выявленных концентраций», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель группы моделирования компании CityAir Дмитрий Чубаров.

По итогам 6-месячных наблюдений удалось установить, что максимальная концентрация аммиака и сероводорода фиксировалась непосредственно на производственной площадке. На расстоянии 2 км концентрации значительно снижаются, а на 4 км от свинокомплекса соответствует фоновым значениям (незначительное содержание веществ в воздухе, близкое к естественному, – «КС»). Далее (самая отдаленная станция расположена в 8 км) фоновые значения регистрируются фактически без изменений.

В течение лета CityAir продолжит своё исследование, чтобы подтвердить полученные результаты и учесть дополнительные переменные, ведь именно в жаркое время повышается вероятность влияния природных и техногенных факторов на траекторию распространения запахов.

«По результатам первого полугодия пилота мы решили немного переставить станции – одна разместится в Заельцовском районе, чтобы можно было сравнить динамику концентрации загрязняющих веществ вблизи комплекса и в городе Новосибирске. И понять, есть ли связь между ними. Если на городской станции мы увидим рост концентрации, а на остальных неизменные фоновые значения, то логично будет предположить, что источники разные. А их у нас действительно в городе немало», — подытожил Дмитрий Чубаров.

Проект CityAir является некоммерческим. Это пилот, задача которого проверить гипотезу о возможности использования оборудования и технологий компании для детектирования веществ, которые обычно сопутствуют запахам, и определения зоны их распространения от источника.

Учитывая остроту проблемы для Новосибирска, потенциал данного исследования лежит не только в научной и экономической плоскости, но переходит в социальную. Помимо понимания механизмов рассеивания запахов и создания системы управления ими, исследование может положить конец спорам об источниках, точно определив их локализацию и территорию рассеивания.

После завершения третьего этапа исследования и подтверждения верности гипотезы на примере «Кудряшовского», разработчики планируют масштабировать полученный опыт в других городах.

«В настоящее время на мировом рынке нет систем мониторинга, которые могли бы комплексно подходить к задачам управления распространением запахов, связанных с переработкой органики. При этом есть различные научные открытые решения, которые могут быть полезны для создания подобных систем. Существуют попытки разработать оборудование для мониторинга запахов, — рассказал основатель CityAir Дмитрий Трубицын. — Для нас как научно-исследовательской компании это вызов, интересная задача, за решение которой мы хотим взяться. Если в результате нам удастся разобраться в сути проблемы, сконструировать автоматическую систему мониторинга и создать модель прогнозирования траектории распространения запахов, это позволит сделать огромный шаг в сторону методов управления, базирующихся на точных данных».

Таким образом, исследование CityAir не ограничится запахами органики свинокомплекса. Учёные планируют изучить также возможности использования и других веществ в качестве индикаторныхдля различных источников. Например, в компании считают, что путем измерения концентраций метана и диоксида углерода можно улавливать пахучие биогазы, которые образуются при ферментации отходов на свалках и животноводческих фермах. Для дальнейших исследований компания ведет переговоры с руководством промышленных предприятий и объектов ЖКХ в двух субъектах РФ, чтобы использовать их как площадки для новых экспериментов.

Напомним, что в Новосибирске уже не первый год идут споры по поводу источников вони, регулярно накрывающей значительную часть мегаполиса. Неоднократно вопрос запахов рассматривался профильной комиссией городского совета. В качестве возможных виновников распространения отвратительных «ароматов» назывались птицефабрики, коллекторы, свалки отходов, а также крупные животноводческие предприятия в черте и за пределами города.

Компания CityAir (cityair.io) – разработчик и производитель оборудования и платформ для построения сетей мониторинга качества воздуха. В России компания оказывает услуги в соответствии с лицензией Росгидромета, станции мониторинга CityAir зарегистрированы в государственном реестре средств измерения. Платформа AirVoice, разработанная компанией, предоставляет жителям городов данные о качестве воздуха (индекс загрязнения в режиме реального времени, экологический профиль города и др.). Сегодня на открытую карту на сайте airvoice.io и в приложение AirVoice передается информация с собственных станций мониторинга CityAir в 10 городах России и Европы.