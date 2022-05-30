Обвиняемого в мошенничестве новосибирского депутата отпустили из-под домашнего ареста

Суд отпустил из-под домашнего ареста депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева, обвиняемого в мошенничестве. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения депутату Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Глебу Поповцеву, сообщает пресс-служба управления судебного департамента в регионе.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 11.05.2022 изменена мера пресечения на запрет определенных действий в отношении Поповцева Г.А., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК. РФ», — указано в сообщении.

Отметим, депутат находился под домашним арестом с 19 ноября прошлого года, при этом в конце марта 2022 года его заметили в отделении банка.

Глеб Поповцев был задержан правоохранителями в середине ноября по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, фигурант дела, используя служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему всей заработной платы.

Находившаяся на указанной должности женщина не выполняла свои обязанности, а банковскую карту с паролем доступа она передала депутату. Ущерб от действий обвиняемого составил более 400 тыс. рублей.

В связи с информацией о возбуждении в отношении Глеба Поповцева уголовного дела «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Напомним, ранее в Новосибирской области прошли довыборы в Заксобрание региона на округе № 8. Место стало вакантным после прекращения полномочий экс-главы комитета Заксобрания по строительству и ЖКХ Александра Морозова, ставшего фигурантом дела о мошенничестве. Выборы выиграл бывший министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов.