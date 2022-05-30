Новосибирская область получила «подшефный» район в Донбассе

Федор Туров
 
Какой район ЛДНР закрепили за Новосибирской областью?
Фото nso.ru

Федеральный оперативный штаб определил муниципалитет на территории Луганской Народной Республики, за которой будет закреплено шефство Новосибирской области для оказания более адресной помощи и поддержки. Им стал Беловодский район, граничащий с Ростовской областью.

«Сейчас мы готовим команду для посещения района, доя оценки ситуации, для определения первоочередных мер поддержки», – сообщил 30 мая на еженедельном оперативном совещании правительства региона губернатор Андрей Травников.

За формирование команды отвечает вице-губернатор Сергей Сёмка, однако Андрей Травников поручил поучаствовать в работе и заместителю председателя правительстваглаве минсельхоза Новосибирской области Евгению Лещенко, поскольку в основе экономики Беловодского района лежит сельское хозяйство. «Стабильная работа сельского хозяйства для Украины крайне важна. Да и у нас есть смысл какой-то опыт перенять», – добавил губернатор.

В первую очередь в команду войдут специалисты жилищно-коммунального хозяйства и работники других социальных сфер.

Также в настоящее время в Луганске работает команда новосибирских медиков – уже четвертая по счету – а в ДНР трудится немало гуманитарных волонтеров. Ранее также появилась информация о том, что сотрудников одного из новосибирского вузов попросили перечислить часть зарплаты для помощи жителям Донбасса.

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