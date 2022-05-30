Федеральный оперативный штаб определил муниципалитет на территории Луганской Народной Республики, за которой будет закреплено шефство Новосибирской области для оказания более адресной помощи и поддержки. Им стал Беловодский район, граничащий с Ростовской областью.

«Сейчас мы готовим команду для посещения района, доя оценки ситуации, для определения первоочередных мер поддержки», – сообщил 30 мая на еженедельном оперативном совещании правительства региона губернатор Андрей Травников.

За формирование команды отвечает вице-губернатор Сергей Сёмка, однако Андрей Травников поручил поучаствовать в работе и заместителю председателя правительства — главе минсельхоза Новосибирской области Евгению Лещенко, поскольку в основе экономики Беловодского района лежит сельское хозяйство. «Стабильная работа сельского хозяйства для Украины крайне важна. Да и у нас есть смысл какой-то опыт перенять», – добавил губернатор.

В первую очередь в команду войдут специалисты жилищно-коммунального хозяйства и работники других социальных сфер.

Также в настоящее время в Луганске работает команда новосибирских медиков – уже четвертая по счету – а в ДНР трудится немало гуманитарных волонтеров. Ранее также появилась информация о том, что сотрудников одного из новосибирского вузов попросили перечислить часть зарплаты для помощи жителям Донбасса.